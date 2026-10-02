ائمه جمعه باید مأمن مردم و گوش شنوای آنها باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود مهدوی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر الوند با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در اجلاس نماز اظهار کرد: اقامه نماز نخستین ثمره و نشانه حکومت صالحان و اکسیر فلاح و رستگاری و رکن حیات طیبه است.

وی افزود: نماز پشتوانه مستحکم و مستمر و ذخیره تمام‌نشدنی انسان در مبارزه با شیطان نفس و شیطان‌های دنیوی است و برای رسیدن به جامعه اسلامی، اقامه نماز و نهادینه و فراگیر شدن آن ضرورت دارد.

امام جمعه الوند با اشاره به مسئولیت گروه‌های مختلف در ترویج نماز گفت: خانواده‌ها، معلمان و استادان، نخبگان، چهره‌های مشهور و دستگاه‌های فرهنگ‌ساز در زمینه اقامه نماز در جامعه مسئولیت مضاعفی دارند.

مهدوی تأکید کرد: ائمه جماعات و جمعه باید مأمن مردم و گوش شنوا و پذیرای درد دل‌های آنان باشند.

وی همچنین با اشاره به نقش نماز در تقویت روحیه جهاد و مقاومت بیان کرد: اقامه نماز نقش ویژه‌ای در جهاد و فتح و ظفر در میدان‌های مبارزه، به‌خصوص میدان مبارزه‌ای که امروز پیش روی ملت ایران است، دارد.

نظام اسلامی با وجود فشار دشمنان قوی‌تر شده است

امام جمعه الوند در ادامه با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت سالگرد دفاع هشت ساله ملت ایران اظهار کرد: رهبر انقلاب با اشاره به تلاش سلطه‌گران برای بازگرداندن ایران به دوران عقب‌ماندگی، وابستگی، ذلت و خواری، تأکید کرده‌اند که نظام اسلامی با وجود تلاش‌های گسترده دشمنان، قوی‌تر از گذشته به مسیر خود ادامه داده است.

وی افزود: به تعبیر رهبر معظم انقلاب، نظام اسلامی در حوادث دشمن‌ساخته بعدی نیز ققنوس‌وار از میان فشارها برخاسته و امروز در اثر فشارهای دشمن و به‌خصوص دو جنگ تحمیلی اخیر، به مرحله‌ای رسیده که سایه پروازش بر سرزمین‌های دشمن نیز افتاده است.

مهدوی با گرامیداشت دومین سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله، دبیرکل پیشین حزب‌الله لبنان، از مقاومت و مجاهدت رزمندگان حزب‌الله نیز تجلیل کرد.

وی با اشاره به تحولات لبنان و منطقه گفت: روزهای لبنان، روزهایی برجسته و پرافتخار برای مجاهدان مقاومت و روزهایی سخت برای کسانی است که در برابر دشمن صهیونیستی چشم امید به وعده‌های سلطه‌گران و بدخواهان خود دوخته‌اند.

تأکید بر تقویت حضور مردمی در تجمعات شبانه

امام جمعه الوند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر و تقابل ایران و آمریکا گفت: امروز یکی از بازیگران اصلی در زمین این تقابل، تجمعات شبانه و حمایت مردمی از نظام جمهوری اسلامی ایران است که به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دشمن را در هراس فرو برده است.

وی افزود: آنچه اهمیت دارد، تقویت این تجمعات است و بر اساس توصیه‌های مطرح‌شده، مهم‌ترین مأموریت مسئولان میادین، زمینه‌سازی برای حضور طیف‌های مختلف مردم در این تجمعات است.

مهدوی با اشاره به شرایط موجود اظهار کرد: آمریکا اکنون با معادله‌ای پیچیده روبه‌روست و نه می‌تواند جنگ را ادامه دهد و نه می‌تواند از آن عقب‌نشینی کند.

وی ادامه داد: ایران نیز با مدیریت هوشمندانه میدان، این وضعیت را به یک فرصت راهبردی تبدیل کرده است و آنچه در هفته‌های آینده رخ خواهد داد، علاوه بر ادامه جنگ، می‌تواند بر مسیر تحولات منطقه در سال‌های آینده اثرگذار باشد.

طوفان‌الاقصی نقطه عطف تحولات غرب آسیا بود

امام جمعه الوند با اشاره به عملیات طوفان‌الاقصی در ۱۵ مهر ۱۴۰۲ گفت: این عملیات نقطه عطف و فصلی جدید در تاریخ تحولات غرب آسیا و مسئله فلسطین ایجاد کرد و به یکی از مهم‌ترین رخدادهای سیاسی جهان معاصر تبدیل شد.

وی افزود: به همین دلیل این رخداد مورد توجه افکار عمومی جهان، رسانه‌ها و تحلیلگران سیاسی و نظامی قرار گرفت.

مهدوی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی اظهار کرد: هفته نیروی انتظامی هر سال از ۱۳ مهر آغاز می‌شود و در طول این هفته برنامه‌هایی برای قدردانی از خدمات پلیس در تأمین امنیت، نظم اجتماعی و خدمت‌رسانی به مردم برگزار می‌شود.

وی ضمن گرامیداشت یاد شهدای نیروی انتظامی، از تلاش‌های نیروهای انتظامی در مسیر تأمین امنیت و خدمت به مردم قدردانی کرد.

خداحافظی امام جمعه الوند پس از ۸ سال

امام جمعه الوند در پایان خطبه‌های خود با اشاره به پایان مسئولیتش در این شهر گفت: بنده از سال ۱۳۹۷ تا به امروز در خدمت مردم شهر الوند و شهرستان البرز بودم و از امروز به بعد امام جمعه دیگری در این شهر، امر خطیر امامت جمعه این شهرستان و شهر را بر عهده خواهد گرفت.

وی افزود: در طول این هشت سال و چند ماه مسائل مختلف و اتفاقات گوناگونی در این شهر افتاد و اولویت بنده مسائل فرهنگی و توسعه فرامین مقام معظم رهبری و امام شهید، خصوصاً در زمینه ترویج قرآن و اهل بیت(ع) بود.

مهدوی ادامه داد: قطعاً قصور و کوتاهی‌های زیادی اتفاق افتاده که در توان بنده نبوده، اما سعی من این بوده که کارها را به درستی انجام دهم.

وی خطاب به مردم الوند گفت: از همه شما مردم عزیز شهر الوند بابت کوتاهی‌ها عذرخواهی می‌کنم و از خداوند تبارک و تعالی سلامت و صحت برای شما نمازگزاران عزیز مسئلت دارم و امیدوارم همه ما بتوانیم به وظایف خود به نحو احسن عمل کنیم.