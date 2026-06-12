به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین غریب در خطبههای نماز جمعه این هفته دیباج در مصلی این شهر ضمن اشاره به شرایط کنونی کشورمان بیان کرد دوری از اختلافات و تفرقه ضرورت مهم و اساسی ایران اسلامی است.
وی با اشاره به پیامهای رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به مسئولان و ملت ایران افزود: ایشان تقریباً در تمام نوشتهها و پیامهای خود به ضرورت دوری از تفرقه اشاره کردند.
امام جمعه دیباج با بیان اینکه مسئولان باید نماد وحدت باشند گفت: عمل به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی توقع مردم از مسئولان است.
غریب در دیگر بخش سخنان خود ضمن اشاره به شرایط منطقهای بیان کرد: سیاستی که دشمن در قبال ایران اسلامی اعمال میکند هزینه تراشی و ایجاد مشکلات است.
وی افزود: ایجاد هزینههای نظامی و امنیتی در سایه آتش بس سیاستی است که امریکا و اسرائیل و همدستان آنها در جبهه کفر و استکبار جهانی دنبال میکنند.
امام جمعه دیباج با بیان اینکه دشمن به نحوی عمل میکند که در ظاهر آتش بس است اما در باطن هزینهسازی نظامی و امنیتی برای کشورمان صورت میگیرد گفت: با تمام این شرایط دشمن باز هم به دروغ میگوید که به دنبال جنگ نیست.
قریب با بیان اینکه دشمن به نحوی عمل میکند که در این جنگ خودش حق حمله نظامی دارد اما اگر ایران اسلامی از خود دفاع کند نام جنگ را بر روی آن میگذارد بیان کرد: نیروهای مسلح ما با صلابت همیشگی خود نشان دادند که دستهایشان بر روی ماشهها قرار داشته و در صورتی که غلطی از دشمنان سر بزند آنان را پشیمان خواهند کرد
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