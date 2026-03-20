تحقیر ترامپ به دست پر افتخار مردم ایران؛ معادلات دشمن برهم ریخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین قریب در آخرین جمعه سال ۱۴۰۴ در آیین عبادی سیاسی جمعه شهر دیباج به میزبانی مصلی این شهر با اشاره به جنگ تحمیلی آمریکایی ـ صهیونی بر علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: با وجود دست برتر جمهوری اسلامی ایران در بحث قدرت نظامی آمریکا را در سخت تمرین فشارهای بین المللی قرار داده ایم به نحوی که نتوانست هیچ اجماع جهانی علیه ایران راه اندازی کند.

وی با بیان اینکه ملت ایران ترامپ را با دروغ هایش در جهان تحقیر کرد، افزود: یکی از موفقیت های جمهوری اسلامی ایران در کنار دیگر موفقیت ها این است لذا تنگه هرمز را تبدیل به تنگه ترمز کرده ایم و مدیریت اقتصاد نفت جهان را بدست گرفته ایم

امام جمعه شهر دیباج تصریح کرد: از بابت موشکی به نقطه بی پایان رسیده ایم و به اذعان فرماندهان جنگ تا سالها قدرت دفاع با موشک ما باقی است.

قریب اضافه کرد: حمایت و وحدت میدان داری مردم و مسئولین و نیروهای نظامی نقشه های دشمنان را ناکام گذاشت و خون‌های شهیدان ملت ما را بیدار کرد و حول ولایت و امامت جدید جامعه به خروش و جوشش در آمد.

وی گفت: دشمنان در این سال به چیزی کمتر از نابودی ایران فکر نمی کردند و تجزیه ایران و نابود سازی جبهه مقاومت در کنار محکم تر کردن جایگاه آمریکا در منطقه و توسعه اسراییل در خاورمیانه هدف اصلی این جنگ‌ها بود.