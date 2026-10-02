جاده چالوس یکطرفه شد

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی مازندران اظهار کرد: در پی افزایش حجم خودروها، مسیر جنوب به شمال محور کندوان و آزادراه تهران-شمال به منظور تخلیه بار ترافیکی مسدود و تردد در این محور به صورت یک‌طرفه انجام می‌شود.

وی افزود: در مسیر شمال به جنوب محور کندوان، به‌ویژه در محدوده‌های مجلار تا سیاه‌بیشه، شاهد ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین هستیم.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران همچنین وضعیت ترافیکی محور هراز را در برخی محدوده‌ها نیمه‌سنگین اعلام کرد و گفت: تردد در سایر محورهای مواصلاتی استان در حال حاضر عادی و روان است.

صادقی درباره وضعیت جوی جاده‌های استان نیز بیان کرد: در برخی محدوده‌ها و محورهای مواصلاتی مازندران بارش پراکنده باران گزارش شده است و رانندگان باید با توجه به شرایط جوی و لغزندگی احتمالی سطح جاده‌ها با احتیاط بیشتری تردد کنند.