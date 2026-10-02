  1. استانها
  2. مازندران
۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۶

جاده چالوس یکطرفه شد

جاده چالوس یکطرفه شد

ساری- سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از اعمال محدودیت تردد در مسیر جنوب به شمال محور کندوان و آزادراه تهران-شمال برای مدیریت و تخلیه بار ترافیکی خبر داد.

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی مازندران اظهار کرد: در پی افزایش حجم خودروها، مسیر جنوب به شمال محور کندوان و آزادراه تهران-شمال به منظور تخلیه بار ترافیکی مسدود و تردد در این محور به صورت یک‌طرفه انجام می‌شود.

وی افزود: در مسیر شمال به جنوب محور کندوان، به‌ویژه در محدوده‌های مجلار تا سیاه‌بیشه، شاهد ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین هستیم.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران همچنین وضعیت ترافیکی محور هراز را در برخی محدوده‌ها نیمه‌سنگین اعلام کرد و گفت: تردد در سایر محورهای مواصلاتی استان در حال حاضر عادی و روان است.

صادقی درباره وضعیت جوی جاده‌های استان نیز بیان کرد: در برخی محدوده‌ها و محورهای مواصلاتی مازندران بارش پراکنده باران گزارش شده است و رانندگان باید با توجه به شرایط جوی و لغزندگی احتمالی سطح جاده‌ها با احتیاط بیشتری تردد کنند.

کد مطلب 6965403

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها