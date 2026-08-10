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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۵۴

یک‌طرفه شدن کندوان و آزادراه تهران - شمال

یک‌طرفه شدن کندوان و آزادراه تهران - شمال

ساری ـ سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از اجرای محدودیت تردد در مسیرهای شمالی و جنوبی محور کندوان و آزادراه تهران ـ شمال خبر داد و گفت: این اقدام با هدف تخلیه بار ترافیکی انجام شد.

علی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی افزایش حجم خودروها، تردد در مسیرهای شمال و جنوب محور کندوان و همچنین آزادراه تهران ـ شمال به صورت یک‌طرفه درآمده است.

وی با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان افزود: هم‌اکنون ترافیک در مسیر جنوب به شمال محور کندوان در محدوده مرزن‌آباد نیمه‌سنگین تا سنگین گزارش شده است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران همچنین وضعیت تردد در محور هراز را مورد اشاره قرار داد و گفت: در محدوده سه‌راهی چلاو نیز ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین جریان دارد.

صادقی درباره شرایط جوی محورهای مواصلاتی مازندران نیز بیان کرد: در حال حاضر هیچ مداخله یا پدیده جوی خاصی در محورهای استان مشاهده نشده است.

کد مطلب 6913375

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