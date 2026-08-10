ساری ـ سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از اجرای محدودیت تردد در مسیرهای شمالی و جنوبی محور کندوان و آزادراه تهران ـ شمال خبر داد و گفت: این اقدام با هدف تخلیه بار ترافیکی انجام شد.