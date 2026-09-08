علی صادقی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به افزایش حجم خودروها در محورهای منتهی به پایتخت، مسیر شمال به جنوب محور کندوان و آزادراه تهران-شمال به منظور تخلیه بار ترافیکی مسدود و این محورها یکطرفه شدهاند.
وی افزود: در حال حاضر ترافیک در محور کندوان در مسیر شمال به جنوب در محدودههای میانک و سیاه بیشه و بالعکس سنگین گزارش شده است و رانندگان باید با توجه به شرایط ترافیکی و محدودیت اعمالشده، با احتیاط تردد کنند.
سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران ادامه داد: در محور هراز نیز در محدودههای سرایی، چلاو و رینه، ترافیک نیمهسنگین تا سنگین است و تردد خودروها با کندی همراه است.
صادقی همچنین وضعیت ترافیکی محور سوادکوه را تشریح کرد و گفت: در محدودههای درونشهری این محور نیز ترافیک نیمهسنگین گزارش شده است.
وی با اشاره به شرایط جوی محورهای مواصلاتی استان خاطرنشان کرد: بارش باران در برخی نواحی مازندران همچنان ادامه دارد و رانندگان باید با توجه به لغزندگی سطح جاده، کاهش دید و شرایط ترافیکی، با سرعت مطمئنه حرکت کنند.
سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راهها و محدودیتهای ترافیکی مطلع شوند و ضمن رعایت فاصله طولی، از هرگونه سبقت و تغییر مسیر غیرضروری در شرایط بارندگی خودداری کنند.
به گفته صادقی، نیروهای راهداری و عوامل مدیریت راهها در محورهای پرتردد استان حضور دارند و وضعیت ترافیکی و جوی جادهها به صورت مستمر رصد میشود.
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