علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی مازندران اظهار کرد: در حال حاضر مسیر شمال به جنوب محور کندوان مسدود و به‌منظور مدیریت بار ترافیکی، تردد در این محور به دستور پلیس یک‌طرفه شده است.

وی افزود: در مسیر جنوب به شمال محور کندوان، محدوده مرزن‌آباد تا سیاه‌پیشه با ترافیک سنگین مواجه است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران ادامه داد: همچنین در محور هراز، محدوده سرعین چلاو تا بایجان با ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین روبه‌رو است.

صادقی با اشاره به وضعیت سایر محورهای مواصلاتی استان تصریح کرد: تردد در دیگر راه‌های مازندران به‌صورت عادی و روان جریان دارد و از نظر شرایط جوی نیز هیچ مخاطره خاصی در محورهای استان گزارش نشده است.