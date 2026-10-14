  1. استانها
  2. مازندران
۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۴

کندوان یک‌طرفه شد؛ ترافیک سنگین

کندوان یک‌طرفه شد؛ ترافیک سنگین

ساری- سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از یک‌طرفه شدن محور کندوان به دستور پلیس راه خبر داد.

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی مازندران اظهار کرد: در حال حاضر مسیر شمال به جنوب محور کندوان مسدود و به‌منظور مدیریت بار ترافیکی، تردد در این محور به دستور پلیس یک‌طرفه شده است.

وی افزود: در مسیر جنوب به شمال محور کندوان، محدوده مرزن‌آباد تا سیاه‌پیشه با ترافیک سنگین مواجه است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران ادامه داد: همچنین در محور هراز، محدوده سرعین چلاو تا بایجان با ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین روبه‌رو است.

صادقی با اشاره به وضعیت سایر محورهای مواصلاتی استان تصریح کرد: تردد در دیگر راه‌های مازندران به‌صورت عادی و روان جریان دارد و از نظر شرایط جوی نیز هیچ مخاطره خاصی در محورهای استان گزارش نشده است.

کد مطلب 6978017

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها