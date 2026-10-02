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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۶

ادعای نتانیاهو: عامل اصلی حادثه «فلای‌دبی» باید بهای سنگینی پرداخت کند

ادعای نتانیاهو: عامل اصلی حادثه «فلای‌دبی» باید بهای سنگینی پرداخت کند

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که کمک‌خلبان پرواز فلای‌دبی تحت تأثیر افکار افراطی اسلامی قرار داشته و عامل اصلی این حمله باید هزینه سنگینی پرداخت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه،‌ بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در تازه‌ترین واکنش به سانحه هواپیمای «فلای‌ دبی» مدعی شد که هدف عامل این حمله، ساقط کردن و متلاشی‌کردن هواپیما به همراه تمامی مسافران حاضر در آن بوده است.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو در ادامه ادعاهای خود افزود که مجری این حمله پیش‌تر تحت «رادیکالیزه شدن اسلامی» قرار گرفته بوده است.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی همچنین اعلام کرد که تحقیقات برای روشن شدن این موضوع که آیا عامل حمله برای اجرای این عملیات از سوی شخص یا گروهی به کار گرفته‌شده بود یا خیر، همچنان در جریان است.

نتانیاهو ادعا کرد «هر کسی که عامل حمله به هواپیمای فلای‌دبی را فرستاده باشد، بهای بسیار سنگینی پرداخت خواهد کرد.»

کد مطلب 6965524

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    نظرات

    • ه.د IR ۲۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۰
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      پاسخ
      برخلاف گمانه زنی ها، فکر کنم نتانیاهو میخواد امتیازی ازعمان یا قطر بگیره یا ضربه ای به قطر بزنه

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