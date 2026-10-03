امارات: حادثه فلای دبی عملیات تروریستی بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری امارات، دادستان کل این کشور اعلام کرد که تحقیقات انجام شده در خصوص حادثه پرواز فلای دبی بیانگر آن است که کمک خلبان این پرواز قصد انجام عملیات تروریستی را داشت.

وی اضافه کرد که کمک خلبان به سمت خلبان هواپیما با استفاده از یک تبر موارد اضطراری، حمله کرده و قصد داشت کنترل هواپیما را به دست بگیرد.

سخنگوی شرکت فلای دبی نیز اعلام کرد که شرایط مربوط به حادثه رخ داده برای این پرواز همچنان در حال بررسی است.

شبکه ای‌بی‌سی‌ نیوز گزارش داد که حمام الحمامی مظنون حادثه فلای ‌دبی ۲۹ ساله و تبعه عمان معرفی شده است. وی متولد امارات از یک مادر سوری بوده و شهروند عمان است. الحمامی چند سال در امارات اقامت داشته است.

مقام‌های اطلاعاتی اعلام کرده اند که الحمامی در سال ۲۰۲۴، هنگام کارآموزی در عمان ‌ایر به دلیل تفکرات «افراطی» به‌عنوان خطر امنیتی شناسایی و از پرواز تعلیق شده بود اما بعداً در یک سمت اداری به کار ادامه داد.

آنها اکنون در حال بررسی‌ این موضوع هستند که چگونه با وجود این سابقه الحمامی توانسته دوباره خلبانی کند و به کمک ‌خلبانی پرواز عازم به اراضی اشغالی برسد.

منابع آگاه می‌گویند الحَمّامی پس از انتقال از عربستان به امارات، با بازرسان همکاری کرده و گفته هدفش ساقط کردن هواپیما در اراضی اشغالی بوده است.