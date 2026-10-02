به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه سعودی الحدث گفت: نمی‌خواهیم درباره احتمال دخالت ایران در حادثه پرواز فلای دبی، پیش از تکمیل تحقیقات اظهارنظر کنیم.

ادعای این مقام آمریکایی در حالی است که خبرگزاری رویترز گزارش داد، بنا بر اعلام یک منبع مطلع از روند تحقیقات، انتظار می رود مقامات اسرائیلی از کمک‌خلبانی که گفته می‌شود قصد داشته یک پرواز مسافربری از دبی به مقصد تل‌آویو را ساقط کند، بازجویی کنند.

روز چهارشنبه، با اقدام به ‌موقع مسافران و خدمه در مهار کمک‌خلبان پرواز FZ1073 شرکت «فلای‌دبی»، از وقوع یک فاجعه جلوگیری شد. مقامات اسرائیلی می‌گویند این کمک‌خلبان که در آنچه ظاهراً تلاشی برای ساقط کردن هواپیما بوده، خلبان پرواز را با چاقو زخمی کرده بود. این هواپیما ۱۷۴ مسافر و خدمه داشت.

یکی از خلبانان ذخیره شرکت «فلای‌دبی» که به عنوان مسافر در این پرواز حضور داشت، هواپیما را در فرودگاه «تبوک» در شمال غربی عربستان سعودی به زمین نشاند، جایی که کمک‌خلبان توسط مقامات عربستانی بازداشت شد.