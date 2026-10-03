ابهامات یک حادثه مشکوک؛ از وجود تبر تا حضور یک عمانی در پرواز فلای دبی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مبارک الحضری نماینده سابق مجلس شورای عمان با انتشار یک پست در فضای مجازی تاکید کرد: ادعای رژیم صهیونیستی در خصوص حادثه فلای دبی یک سناریوی مضحک و خنده دار است. در این سناریو ادعا شده که مهاجم با استفاده از یک تبر در داخل کابین خلبان حمله کرده است.

وی اضافه کرد: آیا این تبر را از گیت های بازرسی داخل آورده یا هواپیماهای جدید به مسافران تبر می دهند؟ این سؤالات نشان می دهد که ادعای دروغین مطرح شده در راستای منافع نتانیاهو و اوضاع بحرانی وی ارائه شده است.

الحضری بیان کرد: مسئولان عمان سفر شهروندان خود را به اراضی اشغالی جرم می دانند. همچنین تل آویو شروط امنیتی پیچیده ای را برای ممانعت از حضور کادر کشورهایی که با رژیم روابط ندارند، اعمال می کند. چگونه یک خلبان از یک کشوری که با اسرائیل رابطه ندارد آن هم در شرایط جنگی منطقه توانسته از فیلترهای بازرسی عبور کند؟

وی ادامه داد: تغییر مسیر به سمت عربستان و فرود در این کشور با وجود آن که حریم هوایی اردن نزدیک تر بود تلاش شرورانه برای نشان دادن ریاض به عنوان طرفی است که دست به عادی سازی روابط می زند. ما در برابر یک حادثه هوایی قرار نداریم بلکه مقابل یک مهندسی اطلاعاتی هستیم که هم پیمانان جنایتکار برای نجات دادن یک نخست وزیر منزوی در جهان آن را مطرح کرده اند.

امروز دادستان کل امارات اعلام کرد که تحقیقات انجام شده در خصوص حادثه پرواز فلای دبی بیانگر آن است که کمک خلبان این پرواز قصد انجام عملیات تروریستی را داشت.

وی اضافه کرد که کمک خلبان به سمت خلبان هواپیما با استفاده از یک تبر موارد اضطراری، حمله کرده و قصد داشت کنترل هواپیما را به دست بگیرد.

سخنگوی شرکت فلای دبی نیز اعلام کرد که شرایط مربوط به حادثه رخ داده برای این پرواز همچنان در حال بررسی است.

شبکه ای‌بی‌سی‌ نیوز گزارش داد که حمام الحمامی مظنون حادثه فلای ‌دبی ۲۹ ساله و تبعه عمان معرفی شده است. وی متولد امارات از یک مادر سوری بوده و شهروند عمان است. الحمامی چند سال در امارات اقامت داشته است.