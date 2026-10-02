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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۴۵

برگزاری دوره کشوری توانمندسازی تیم‌های امداد سیلاب در بهشهر

برگزاری دوره کشوری توانمندسازی تیم‌های امداد سیلاب در بهشهر

بهشهرـ  دوره کشوری توانمندسازی و مهارت‌افزایی تیم‌های تخصصی امداد سیلاب با محوریت درس‌آموخته‌های سیلاب جنوب کشو به میزبانی شهرستان بهشهر برگزار شد.

رضا گلزار، رییس جمعیت هلال احمر شهرستان بهشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: باتوجه به آمادگی‌هایی که باید در راستای پدیده ال نینو داشته باشیم، سازمان امداد جمعیت هلال احمر تمریناتی را برای تیم‌های تخصصی سیلاب‌ها و آب‌های خروشان استان‌ها در سطح کشور در نظر گرفته است که به میزبانی بهشهر برگزار می‌شود.

وی افزود: این دوره از آموزش‌ها به مدت ۴ روز به میزبانی بهشهر برای تیم‌های تخصصی امداد کشور در حال برگزاری است.

رئیس جمعیت هلال احمر بهشهر تصریح کرد: پس از برگزاری کلاس‌های تئوری و ارائه مباحث تخصصی، تیم‌های شرکت‌کننده در دوره کشوری توانمندسازی و مهارت‌افزایی با محوریت درس‌آموخته‌های سیلاب جنوب کشور، آماده ورود به مرحله عملی شدند.

گلزار ادامه داد: شرکت‌کنندگان با حضور در فضای عملیاتی، آموخته‌ها و مهارت‌های تخصصی خود را در قالب تمرین‌های مرتبط با عملیات سیلاب در بهشهر مازندران به کار می‌گیرند.

وی خاطرنشان کرد: اجرای بخش عملی این دوره، فرصتی برای تمرین کار تیمی، افزایش هماهنگی و آمادگی نیروهای عملیاتی و به‌کارگیری تجربیات و درس‌آموخته‌های حوادث گذشته در شرایط عملیاتی است.

کد مطلب 6965620

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