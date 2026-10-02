رضا گلزار، رییس جمعیت هلال احمر شهرستان بهشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: باتوجه به آمادگی‌هایی که باید در راستای پدیده ال نینو داشته باشیم، سازمان امداد جمعیت هلال احمر تمریناتی را برای تیم‌های تخصصی سیلاب‌ها و آب‌های خروشان استان‌ها در سطح کشور در نظر گرفته است که به میزبانی بهشهر برگزار می‌شود.

وی افزود: این دوره از آموزش‌ها به مدت ۴ روز به میزبانی بهشهر برای تیم‌های تخصصی امداد کشور در حال برگزاری است.

رئیس جمعیت هلال احمر بهشهر تصریح کرد: پس از برگزاری کلاس‌های تئوری و ارائه مباحث تخصصی، تیم‌های شرکت‌کننده در دوره کشوری توانمندسازی و مهارت‌افزایی با محوریت درس‌آموخته‌های سیلاب جنوب کشور، آماده ورود به مرحله عملی شدند.

گلزار ادامه داد: شرکت‌کنندگان با حضور در فضای عملیاتی، آموخته‌ها و مهارت‌های تخصصی خود را در قالب تمرین‌های مرتبط با عملیات سیلاب در بهشهر مازندران به کار می‌گیرند.

وی خاطرنشان کرد: اجرای بخش عملی این دوره، فرصتی برای تمرین کار تیمی، افزایش هماهنگی و آمادگی نیروهای عملیاتی و به‌کارگیری تجربیات و درس‌آموخته‌های حوادث گذشته در شرایط عملیاتی است.