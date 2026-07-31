۳۰ گردشگر در سیلاب آبشار سمبی بهشهر گرفتار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی فخاری اشرفی ظهر جمعه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: گزارش وقوع سیلاب در مسیر رودخانه و آبشار سمبی واقع در محور بهشهر - گلوگاه، جاده جنگلی پاسندرز و محدوده روستای یخکش، از سوی مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات پاسند با یک دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی نجات، به همراه تیم پشتیبانی جمعیت هلال‌احمر شهرستان بهشهر به محل حادثه اعزام شدند و عملیات امدادرسانی را آغاز کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران با بیان اینکه در این حادثه ۳۰ نفر تحت تأثیر سیلاب قرار گرفتند، تصریح کرد: نجاتگران هلال‌احمر موفق شدند ۱۰ نفر از افراد گرفتار در منطقه پرخطر را به مکان امن منتقل کنند و از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: سایر افراد حاضر در منطقه نیز پس از انجام اقدامات لازم و ارزیابی شرایط، از مسیرهای خطرناک خارج شدند.

فخاری اشرفی با اشاره به همکاری دستگاه‌های عضو مدیریت بحران استان گفت: نیروهای منابع طبیعی، جنگلبانی، نیروی انتظامی و دیگر دستگاه‌های مسئول در کنار امدادگران هلال‌احمر در اجرای عملیات مشارکت داشتند.

وی افزود: پس از ارزیابی کامل منطقه و تخلیه افراد از حاشیه رودخانه و آبشار، عملیات امداد و نجات ساعت ۰۰:۳۰ بامداد روز جمعه نهم مرداد با موفقیت به پایان رسید.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران از شهروندان و گردشگران خواست با توجه به احتمال وقوع سیلاب‌های ناگهانی، از استقرار و تردد در حاشیه رودخانه‌ها، آبشارها و مسیل‌ها به ویژه هنگام ناپایداری‌های جوی خودداری کرده و هشدارهای دستگاه‌های امدادی و هواشناسی را جدی بگیرند.