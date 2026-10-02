یمن: بیرون راندن اشغالگران آمریکایی از عراق یک پیروزی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت خارجه دولت وابسته به جنبش انصارالله یمن با تبریک به ملت عراق و نیروهای حشد شعبی بیرون راندن اشغالگران آمریکایی از این کشور را تبریک گفت.

این وزارتخانه تاکید کرد که بیرون راندن اشغالگران آمریکایی به مثابه یک پیروزی برای ملت عراق است.

وزارت خارجه دولت صنعا اضافه کرد که اگر مقاومت عراق نبود این پیروزی به دست نمی‌آمد و این پیروزی نشان داد که اشغالگری بیگانگان هر چقدر هم که طول بکشد در نهایت نابود می‌شود.

پیشتر نیز جنبش النجباء خروج نیروهای آمریکایی و نیروهای هم‌پیمان آنها از عراق را «پیروزی» خواند و اعلام کرد که این تحول در نتیجه آنچه «پایبندی به گزینه نظامی» خوانده شده، محقق شده است.

النجباء در بیانیه‌ای به مناسبت «تحقق این دستاورد» اعلام کرد آمریکا مجبور به امضای آنچه «توافقنامه خروج نیروها» شده است.

این جنبش اعلام کرد که عملیات نظامی در وادار کردن نیروهای آمریکایی به خروج از عراق نقش داشته است.

النجباء همچنین این تحول را وفای به تعهدات خود در قبال «شهیدان قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس» دانست.