النجباء: خروج نیروهای آمریکایی از عراق «پیروزی» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حساب کاربری جنبش النجباء عراق، این جنبش خروج نیروهای آمریکایی و نیروهای هم‌پیمان آنها از عراق را «پیروزی» خواند و اعلام کرد که این تحول در نتیجه آنچه «پایبندی به گزینه نظامی» خوانده شده، محقق شده است.

النجباء در بیانیه‌ای به مناسبت «تحقق این دستاورد» اعلام کرد آمریکا مجبور به امضای آنچه «توافقنامه خروج نیروها» شده است.

این جنبش اعلام کرد که عملیات نظامی در وادار کردن نیروهای آمریکایی به خروج از عراق نقش داشته است.

النجباء همچنین این تحول را وفای به تعهدات خود در قبال «شهیدان قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس» دانست.

این جنبش خواستار مخالفت با هرگونه حضور آینده آمریکا در عراق، چه تحت عنوان شرکت‌های امنیتی، مستشاران یا عناوین دیگر، همچنین کاهش حجم حضور دیپلماتیک آمریکا، پایان دادن به «سلطه آمریکا» بر اقتصاد عراق و عدم مداخله واشنگتن در امور سیاسی عراقی ها را خواستار شد.

النجباء همچنین خواستار «آزادسازی آسمان عراق» از هواپیماهای آمریکایی و دور کردن نیروهای آمریکایی از مرزهای عراق با سوریه، اردن و کویت شد و بر ضرورت پایان دادن به «قیمومیت» بر عراق تأکید کرد.

این جنبش بر ادامه حمایت از نیروهای امنیتی عراق تأکید و بر ضرورت ساخت عراقی «مستقل و شکوفا» که امور خود را اداره کند و از امنیت و آرامش برخوردار باشد، تأکید کرد.

النجباء در پایان بیانیه خود از شهدا و خانواده‌های آنان، مردم عراق و گروه‌هایی که به گفته این جنبش در تحقق این «دستاورد بزرگ» مشارکت داشتند، و نیز نیروهایی که در عملیات علیه نیروهای آمریکایی شرکت کردند، قدردانی کرد.