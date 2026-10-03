واکنش روسیه به خروج نظامیان آمریکایی از عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت خارجه روسیه با استقبال از خروج نظامیان آمریکایی و عناصر ائتلاف بین المللی از عراق تاکید کرد که ملت این کشور می تواند با تمام چالش های داخلی مقابله کند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه روسیه تصریح شده است: عراقی ها امکانات و توان لازم برای مقابله با چالش های امنیتی و سیاسی داخلی را به صورت مستقل بعد از پایان حضور نظامی خارجی، در اختیار دارند.

در ادامه این بیانیه آمده است: کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله عراق باید نقش اصلی و محوری در محافظت از امنیت منطقه و ثبات آن به دور از مداخلات خارجی ایفا کنند.

علی الزیدی نخست وزیر عراق در 30 سپتامبر گذشته به صورت رسمی پایان دوره حضور ائتلاف آمریکا در این کشور را اعلام کرد.