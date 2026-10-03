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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۷:۲۲

واکنش روسیه به خروج نظامیان آمریکایی از عراق

واکنش روسیه به خروج نظامیان آمریکایی از عراق

وزارت خارجه روسیه به خروج نظامیان آمریکایی و ائتلاف بین المللی از عراق واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت خارجه روسیه با استقبال از خروج نظامیان آمریکایی و عناصر ائتلاف بین المللی از عراق تاکید کرد که ملت این کشور می تواند با تمام چالش های داخلی مقابله کند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه روسیه تصریح شده است: عراقی ها امکانات و توان لازم برای مقابله با چالش های امنیتی و سیاسی داخلی را به صورت مستقل بعد از پایان حضور نظامی خارجی، در اختیار دارند.

در ادامه این بیانیه آمده است: کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله عراق باید نقش اصلی و محوری در محافظت از امنیت منطقه و ثبات آن به دور از مداخلات خارجی ایفا کنند.

علی الزیدی نخست وزیر عراق در 30 سپتامبر گذشته به صورت رسمی پایان دوره حضور ائتلاف آمریکا در این کشور را اعلام کرد.

کد مطلب 6965777

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    نظرات

    • IR ۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
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      امریکای دزد جهانخوار مجبور خواهد شد تمام پایگاههای غیرقانونی اش را از تمام نقاط جهان جمع و تعطیل کند دنیا بدون دو کشور جعلی جنایتکار متجاوز شیطانی دزد امریکا اسرائیل امن آرام میشود عذاب خدا بر امریکا اسرائیل جنود شیطان
    • صادق IR ۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
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      سابقه تاریخی نشان داده که وجودمنحوس آمریکا درهرکشوری منجربه جنگ وخونریزی وغارت شده مگراینکه آن کشوردرخدمت آمریکاوتامین کننده منافع ومقاصدغارتگرانه آمریکاباشد.حضورودخالت آمریکادرکشورهایی همچون افغانستان،عراق،لیبی،ونزوئلا،لبنان،غزه،سوریه وعراق ودهها کشورجهان موجب ناامنی و کشتاروغارت مردم شده وجهانیان بایددرمقابل آمریکاوحامیانش بایستند.

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