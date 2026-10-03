خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: خدمت‌رسانی بی‌منت نه یک شعار گذرا، بلکه الگویی است که این‌بار در دستان پرتوان جهادگران دانشجو، به جریانی مستمر و پویا بدل شده است، این نسل نواندیش با عبور از حصار تئوری‌های آکادمیک و کلاس‌های درس، پیوند میان توان تخصصی و روحیه‌ انقلابی را در میدان عمل بازتعریف کرده‌اند.

این جامعه هدف، نه تنها باری از دوش اقشار کم‌برخوردار برمی‌دارند و در بحران‌ها تکیه‌گاه مردم هستند، بلکه با تکیه بر خودباوری و اخلاص، میراث‌دارِ بزرگمردان عرصه‌ جهاد شده و ثابت می‌کنند که برای ساختن فردایی آباد، تخصص در کنار ایمان تنها کلیدِ فتح قله‌های خدمت است.

۱۵۰ دانشجوی جهادگر از دیار آفتاب به میدان خدمت شتافتند

فرمانده ناحیه بسیج دانشجویی استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حدود ۱۵۰ دانشجو از دانشگاه‌های مختلف استان مرکزی از نخستین روزهای آغاز شرایط ویژه، در قالب گروه‌های جهادی به تهران اعزام شدند و در عرصه‌های مختلف از جمله آواربرداری، امدادرسانی، شیشه‌بری و نصب شیشه، با تمام توان به خدمت‌رسانی پرداختند.

سرهنگ میثم مرادی افزود: مشارکت فعال دانشجویان در عرصه‌هایی همچون آواربرداری، فعالیت تخصصی در کارگاه‌های شیشه‌بری و نصب شیشه و حضورِ مستقیم در محل حوادث برای امدادرسانی به آسیب‌دیدگان، برگ زرینی از روحیه ایثارگری جوانان این دیار است که نشان داد خدمت به مردم، محدود به زمان و شرایط خاصی نیست.

وی با اشاره به گستردگی حضور دانشگاه‌های استان مرکزی در این عملیات جهادی تصریح کرد: دانشجویان جهادگر از دانشگاه‌های علوم پزشکی اراک، دانشگاه فرهنگیان اراک، دانشگاه ملی مهارت اراک و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای اراک، محلات، خمین و ساوه، همگام و همدل در این مسیرِ خدمت حضور یافتند که نمادی از هم‌افزاییِ ظرفیت‌های علمی و اجتماعی این استان است.

فرمانده ناحیه بسیج دانشجویی استان مرکزی با تأکید بر اینکه فعالیت‌های گروه‌های جهادی مقطعی نیست و با قدرت ادامه دارد، گفت: در حال حاضر برنامه‌های مدونی برای آموزش‌های امدادی، جهادی، فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای به اعضای این گروه‌ها ارائه می‌شود تا این ظرفیت‌های انسانی برای حضور مؤثر و تخصصی در عرصه‌های مختلفِ پیش رو، آمادگی کامل داشته باشند.

سرهنگ مرادی از سازماندهیِ جدید نیروهای جهادی خبر داد و گفت: گروه‌های جهادی دانشجویی اکنون در قالب گردان جهادگران عاشورایی، سازماندهی شده‌اند و این آمادگی وجود دارد که هر زمان نیاز باشد، با تکیه بر توان و انگیزه نیروهای متخصص خود، در سراسر کشور برای خدمت‌رسانی به مردم حضور پیدا کنند.

وی با اشاره به اهمیت میدان دادن به جوانان تاکید کرد: حضور داوطلبانه دانشجویان در عرصه‌های جهادی، نشان‌دهنده ظرفیت بالای جوانان برای ایفای نقش در شرایط بحرانی است، ظرفیتی که با آموزش و سازماندهیِ مناسب، می‌تواند در مواقع نیاز به شکلی موثرتر، گره‌گشای مشکلات مردم باشد و مسیر خدمت به جامعه را هموار سازد.

تخصص چاشنی خدمت جهادی؛ از آواربرداری تا هنر شیشه‌بری در میعادگاه دانشجویان

یکی از فعالان گروه‌های جهادی استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر،اظهار کرد: گروه‌های جهادی دانشجویی با نگاهی دقیق به نیازهای موجود و متناسب با تخصص اعضا، برای خدمت‌رسانی به مردم وارد میدان می‌شوند تا اثربخشی اقداماتِ آنان در کمترین زمان و با بالاترین کیفیت صورت گیرد.

رضا جدیدی با اشاره به ماهیت داوطلبانه این حرکت‌ها افزود: فعالیت گروه‌های جهادی بر پایه حضورِ بی‎‌منت دانشجویان شکل گرفته و اعضای این گروه‌ها در مناسبت‌ها و حوادث مختلف، همواره تلاش می‌کنند بخشی از دغدغه‌ها و نیازهای مردم را برطرف کنند. در همین راستا، در جریان جنگ رمضان و با توجه به آسیب‌ها و تخریب‌هایی که در برخی مناطق تهران ایجاد شد، جهادگران دانشجو از استان مرکزی برای خدمت‌رسانی میدانی به مناطق آسیب‌دیده اعزام شدند.

این فعال جهادی درباره جزئیات عملیات‌های عمرانی تشریح کرد: یکی از بخش‌های مهم فعالیت جهادگران در این مأموریت، آواربرداری از منازل آسیب‌دیده بود، همچنین کارگاه‌های تخصصی شیشه‌بری در مناطق مختلف فعال شد، بدین صورت که دانشجویان پس از گذراندن دو تا سه روز آموزش فشرده، برای اندازه‌گیری، برش و نصب شیشه به منازل اعزام می‌شدند. در این چرخه، جهادگران ابتدا میزان شیشه‌های شکسته و مورد نیاز هر منزل را اندازه‌گیری کرده و سپس شیشه‌ها در کارگاه‌ها آماده‌سازی و برای نصب به محل منتقل می‌شد،‌فرآیندی که در نهایت باعث شد بخشی از مشکلات خانواده‌های آسیب‌دیده به‌صورتِ کامل برطرف شود.

جدیدی با اشاره به ابعاد فرهنگی این حضور گفت: در کنار فعالیت‌های عمرانی و فنی که ملموس‌ترین بخش خدمت‌رسانی است، برنامه‌های فرهنگی نیز از دیگر اقدامات محوری گروه‌های جهادی بود این فعالیت‌ها در کنار خدمات عمرانی، تلاش دیگری برای همراهی عاطفی و التیامِ آلام مردم در شرایط سخت بحرانی محسوب می‌شد.

وی با بازخوانی تجربه شخصی خود در این عرصه بیان کرد: حدود دو سال است که در این عرصه فعالیت دارم و تجربه حضور در اردوهای جهادی نشان داده است که کمک به همنوع، حس و حال منحصربه‌فردی دارد. زمانی که فرد برای نخستین بار شیرینی و حلاوت کمک به دیگران را تجربه کند، به‌سختی می‌تواند از این مسیر فاصله بگیرد و همین تجربه، خود به انگیزه‌ای قوی برای تداومِ فعالیت‌های داوطلبانه تبدیل می‌شود.

این فعال جهادی با تأکید بر تنوع تخصص‌ها بیان کرد: فعالیت جهادی لزوماً به معنای انجام کارهای عمرانیِ صرف نیست و افراد با تخصص‌های گوناگون می‌توانند در این عرصه مشارکت کنند. هر فرد متناسب با توانایی خود می‌تواند نقشی ایفا کند، یک نفر در زمینه آموزش کمک‌های اولیه، فردی دیگر در کارگاه شیشه‌بری یا فعالیت‌های فنی و عده‌ای نیز در حوزه فرهنگی، توانمندی خود را برای گره‌گشایی از کار مردم در اختیار گروه قرار می‌دهند.

جدیدی درباره شیوه جذب نیرو در گروه‌های جهادی نیز اظهار کرد: معمولاً با توجه به نیازِ هر حادثه، افراد دارای تخصص مورد نیاز شناسایی و برای حضور دعوت می‌شوند.

وی با تأکید بر اهمیت این سرمایه اجتماعی گفت: وقوع بحران‌ها موجب افزایش حس همدلی و مسئولیت‌پذیری مردم نسبت به یکدیگر می‌شود،‌ بسیاری از افراد زمانی که می‌بینند تخصص و تواناییِ آن‌ها می‌تواند گرهی از کار مردم باز کند، با میل و رغبت در میدان حاضر می‌شوند؛ این ظرفیتِ عظیمِ مردمی و روحیه همکاری، یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌ها برای خدمت‌رسانیِ مؤثر و پایدار در شرایطِ بحرانی است.

بازخوانی حماسه خدمت؛ وقتی جهادگران امید بازگشت آرامش به دل آسیب‌دیدگان می‌شوند

خدمات جهادی در کنار آثار مستقیم خود در کمک‌رسانی به مردم، می‌تواند در شرایط بحرانی، زمینه‌ساز شکل‌گیری حس همدلی و همراهی گسترده‌ اجتماعی شود.

ابوالقاسم جعفری، ۵۸ ساله و از بازنشستگان آسیب‌دیده در جنگ رمضان، با بازگویی خاطرات تلخ و شیرین آن دوران، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در جریان آن حوادث، منزل ما دچار آسیب شد و با شرایط بسیار دشواری دست‌وپنجه نرم می‌کردیم، اما حضورِ مقتدرانه و بی‌منت جهادگران باعث شد احساس کنیم در این روزهای سخت، تنها نیستیم.

وی با تأکید بر اثربخشی حضور این گروه‌ها افزود: جهادگران با تمام توان و بدون هیچ‌گونه چشم‌داشتی، برای رفع آسیب‌ها و بازسازی منازل مردم در مسیر بودند؛ زحمات آنان چنان عمیق و ماندگار است که شاید هیچ‌گاه نتوان آن را جبران کرد، حضور آن‌ها در دلِ آن شرایط بحرانی، ارزشی است که هرگز از یادها نمی‌رود.

جعفری بر جنبه‌ روانی این حضور تأکید کرد: وقتی نیروهای جهادی از شهرها و مناطق دوردست برای کمک به خانواده‌های آسیب‌دیده می‌آیند، این پیوند میانِ هموطنان، حسی از امنیت و همراهی را در دل مردم زنده می‌کند.

حسین رضایی۵۶ ساله با اشاره به ضرورت حضورِ نیروهای متخصص در مدیریت بحران‌ها گفت: در لحظات وقوع حوادث، نیازِ مردم به کمک‌های متنوع، بسیار حیاتی است و حضور گروه‌های جهادی می‌تواند سرعت پاسخگویی و رفع نیازها را به‌شدت افزایش دهد.

رضایی با اشاره به تأثیر مثبت این فعالیت‌ها بر بافت جامعه افزود: روحیه خیرخواهی و نوع‌دوستیِ این گروه‌ها، باعث ایجاد اعتماد و تقویت همبستگی میانِ مردم می‌شود. این اقدامات، زنجیره‌ای از همکاری را شکل می‌دهد که در آن، هر فرد با تمایل به کمک، باعثِ ترویج فرهنگ همدلی در کل جامعه می‌شود.

علی حسنی، ۴۱ ساله، با تأکید بر نقش روان‌شناختی این خدمات گفت: آسیب‌دیدگان در حوادث، علاوه بر خسارات مادی، با فشارهای روحی سنگینی روبرو هستند در این میان مشاهده‌ حضور داوطلبانه و پرانرژی جهادگران، نوعی امیدبخشندگی و آرامش به خانواده‌های آسیب‌دیده منتقل می‌کند.

وی با اشاره به تنوع توانمندی‌ها در این گروه‌ها تصریح کرد: جهادگران با تکیه بر مهارت‌های متنوع خود، از کارهای فنی گرفته تا خدمات تخصصی، می‌توانند گره‌های مختلفی را از کار مردم بگشایند.

علی جمشیدی ۲۲ ساله و از دانشجویان فعال، نیز با اشاره به چالش‌های پیشِ رویِ نسل جوان در مسیرِ مشارکت، گفت:جوانان تمایل بسیاری به حضور در این عرصه‌ها دارند، اما نیاز به شفاف‌سازی مسیر و اطلاع‌رسانی دقیق درباره‌ نحوه و زمان مشارکت، برای جذب حداکثری این ظرفیت ضروری است.

وی افزود: جهاد تنها به معنای فعالیت‌های عمرانی یا آواربرداری نیست بلکه هر کسی می‌تواند با تکیه بر توانمندی خود، در این مسیر بزرگ قدم بردارد، مشروط بر اینکه در زمان نیاز، بی‌تفاوت نباشد.

محمدرضا مظاهری ۳۵ ساله، با تأکید بر اهمیتِ تقویت فرهنگ مشارکت، بیان کرد: وقتی بحران‌ها رخ می‌دهند، مشخص می‌شود که مدیریت بحران تنها بر عهده‌ی نهادهای رسمی نیست بلکه مشارکت مردم و حضور فعال جوانان، ستون اصلی تاب‌آوری جامعه در برابر سختی‌هاست.

وی با اشاره به ماهیت تیمی و هم‌افزایی در این گروه‌ها، افزود: یکی از ارکان اصلی موفقیت در مأموریت‌های جهادی، کار گروهی و تجمیع توانمندی‌هاست، در این عرصه‌ها، افراد با تخصص‌ها و ظرفیت‌های گوناگون در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و با هم‌افزایی بخش‌های مختلف، در نهایت یک گرهِ اجتماعی را از کارِ مردم باز می‌کشند.

این فعال دانشجویی بر جنبه‌ آموزشی و تربیتی این فعالیت‌ها تأکید کرد و گفت: مشارکت در فعالیت‌های جهادی، بستری بی‌بدیل برای آشنایی عمیق‌تر نسل جوان با چالش‌ها و دغدغه‌های واقعی جامعه است، این تجربیات میدانی، منجر به شکوفاییِ حس مسئولیت‌پذیری و تعهد اجتماعی در میان جوانان نسبت به اطرافیان و میهن می‌شود.

رضایی با تبیین ضرورت گسترش این ظرفیت‌ها، گفت: بسیار حائز اهمیت است که بسترهای بیشتری جهت حضورِ حداکثری دانشجویان در گروه‌های جهادی فراهم شود چراکه این فعالیت‌ها نه تنها در راستای خدمت به مردم است، بلکه برای خودِ جوانان نیز تجربه‌ای فراتر از تحصیل، ارزشمند، ماندگار و سازنده خواهد بود.