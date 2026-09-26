خبرگزاری مهر، گروه استانها-سیمینسیف:در روزگاری که تحولات فرهنگی و اجتماعی، ضرورت آگاهیبخشی و تقویت ارتباط مؤثر با اقشار مختلف جامعه را بیش از گذشته آشکار کرده است، مساجد میتوانند با تکیه بر ظرفیت نیروهای مردمی، نقشی فراتر از فعالیتهای متداول مذهبی و فرهنگی ایفا کنند.
در این میان، جهاد تبیین زمانی میتواند از چارچوب برنامههای مقطعی و آموزشهای صرفاً نظری فراتر رود که فعالان این عرصه، علاوه بر شناخت مبانی فکری و محتوایی، از توانایی تحلیل شرایط، طراحی عملیات، تقسیم مسئولیت و اجرای برنامههای میدانی برخوردار باشند.
پیوند میان آموزش و عمل، بهرهگیری از تجربههای گروهی و ایجاد شبکهای منسجم از نیروهای مسجدی، از جمله مؤلفههایی است که میتواند زمینه استمرار فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی را در سطح محلات فراهم کند.
بر همین اساس، کارگاه هستههای مقاومت تبیینی استان مرکزی با حضور ۱۱۰ فعال مسجدی از شهرستانهای خمین، محلات، تفرش و فراهان برگزار شد؛ کارگاهی که در آن، تیمهای خواهران و برادران با عبور از شیوههای متداول آموزش سخنرانیمحور، در فرآیندی مشارکتی به بومنویسی، طراحی عملیات و تمرین فعالیتهای گروهی پرداختند تا آموختههای خود را به برنامههایی متناسب با ظرفیتها و مسائل مساجد و محلات تبدیل کنند.
جهاد تبیین مستلزم شناخت توطئههای دشمن و ورود بهنگام به مسائل است
مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه روحالله استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جهاد تبیین با شناخت دقیق مسائل، آگاهی از توطئههای دشمن و حضور بهنگام در عرصه روشنگری، نقش مهمی در مقابله با جنگ روانی و مهندسی افکار عمومی دارد.
حجتالاسلام سیدمحسن دیباجی با تأکید بر ضرورت توجه به فریضه جهاد تبیین در مواجهه با توطئههای دشمن افزود: برخورداری ملت ایران از رهبری دشمنشناس که با شناخت دقیق فتنهها و تهدیدهای دشمن، آنها را به فرصت تبدیل میکنند، نعمتی بزرگ است و در چنین شرایطی، وظیفه همگان حضور مؤثر در میدان و عمل به فریضه جهاد تبیین است.
وی تصریح کرد: جهاد تبیین صرفاً به بیان مسائل محدود نمیشود، بلکه مستلزم شناخت صحیح شرایط، درک اهداف و توطئههای دشمن و ورود آگاهانه و بهنگام به عرصه روشنگری است؛ ازاینرو، آگاهیبخشی و تبیین واقعیتها باید متناسب با شرایط و نیازهای جامعه مورد توجه قرار گیرد.
مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه روحالله استان مرکزی تاکید کرد: آگاهیبخشی و روشنگری درباره اهداف دشمن، ضرورتی است که باید با جدیت بیشتری دنبال شود تا زمینه شناخت صحیح مسائل و مقابله آگاهانه با توطئهها فراهم شود.
وی افزود: دشمن با مشاهده روند افزایش قدرت جمهوری اسلامی ایران، تلاش میکند از طریق مهندسی افکار عمومی و بهرهگیری از ابزارهای رسانهای، تصویری متفاوت از واقعیتهای کشور در ذهن جوانان ایجاد کند و چنین القا کند که ایران در مسیر ضعف و نابودی قرار گرفته است.
حجتالاسلام دیباجی بیان کرد: شناخت واقعیتها، تبیین صحیح مسائل و حضور آگاهانه در عرصه روشنگری، از ضرورتهای عمل به فریضه جهاد تبیین و مقابله با جنگ روانی دشمن است.
حضور ۱۱۰ فعال مسجدی استان مرکزی در کارگاه هستههای مقاومت تبیینی
نماینده بنیاد هدایت سازمان تبلیغات اسلامی در استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری کارگاه هستههای مقاومت تبیینی با حضور ۱۱۰ نفر از فعالان مساجد منتخب چهار شهرستان استان خبر داد.
سید محسن میرمرادی افزود: این کارگاه با حضور ۱۱۰ نفر از فعالان مساجد منتخب شهرستانهای خمین، محلات، تفرش و فراهان در قالب تیمهای خواهران و برادران برگزار شد.
میرمرادی تصریح کرد: شرکتکنندگان در این کارگاه، با هدف ارتقای توانمندیهای تشکیلاتی و عملیاتی، در زمینه شیوههای اجرای عملیات تیمی، بومنویسی و طراحی عملیات تبیینی آموزش دیدند و با همراهی مربیان و راهبران آموزشی، طرحهای عملیاتی خود را تدوین کردند.
نماینده بنیاد هدایت سازمان تبلیغات در استان مرکزی ادامه داد: مربیان راهنما نیز با حضور در گروههای مختلف، فرآیند بومنویسی و طراحی عملیات را هدایت کرده و شرکتکنندگان را تا دستیابی به اهداف تعیینشده همراهی کردند.
حجت الاسلام میرمرادی بیان کرد: بخش دیگری از این برنامه با محوریت انتقام و خونخواهی برگزار شد تا فعالیتها و عملیاتهای میدانی هستههای مقاومت در حوزه جهاد تبیین، در چارچوب رویکردی مشخص و هدفمند دنبال شود.
اسدی با تأکید بر ضرورت شناخت عمیقتر ظرفیتهای محله تصریح کرد: ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در میان کودکان، نوجوانان و جوانان از دیگر محورهای برنامهریزیشده است تا ضمن تقویت علاقهمندی آنان به کتاب، زمینه رشد علمی، تحصیلی و فرهنگی این گروهها فراهم شود.
وی افزود: تحقق جهاد تبیین در مساجد مستلزم شناخت نیازهای محلات و بهرهگیری از ظرفیت نوجوانان و جوانان در طراحی و اجرای برنامههای فرهنگی و تبیینی است.
وی گفت: توانمندسازی فعالان مساجد در حوزه گفتمانسازی از مهمترین اهداف این دوره است و تحقق این هدف مستلزم ارتقای توان فکری، آموزشی، برنامهریزی و طراحی عملیات در تیمهای مسجدی است.
نماینده بنیاد هدایت سازمان تبلیغات در استان مرکزی تصریح کرد: در الگوهای نوین آموزشی، برخلاف شیوههای سخنرانیمحور، یادگیری با مشارکت گروهی و تجربه عملی در طراحی و اجرای عملیات دنبال میشود.
وی ادامه داد: در الگوهای نوین آموزشی، یادگیری با مشارکت گروهی و اجرای عملی همراه است.
میرمرادی تاکید کرد: خروجی مورد انتظار این دوره، شکلگیری تیمهای توانمند و منسجم در مساجد است تا بتوانند متناسب با ظرفیتها و نیازهای محله خود، عملیاتهای میدانی مؤثر، امیدآفرین، آگاهیبخش و حرکتآفرین را طراحی و اجرا کنند.
از آموزش تا میدان عمل؛ نوجوانان فراهانی پای کار جهاد تبیین
جانشین بسیج دانشجویی شهرستان فراهان در گفتگو با خبرنگار مهر، از توانمندسازی نوجوانان در عرصه جهاد تبیین با هدف واگذاری طراحی و اجرای برنامهها به آنان و زمینهسازی برای نقشآفرینی مؤثر این نسل خبر داد.
زهرا قطار آقاجی اظهار کرد: با توجه به توصیههای رهبر شهید و ضرورت همراهی با رهبر انقلاب اسلامی، تقویت مهارتها و توانمندیها در عرصه جهاد تبیین از اولویتهای ما برای نقشآفرینی مؤثر در مسیر خدمت به انقلاب اسلامی است.
وی افزود: تربیت نیروهای متعهد و توانمند با هدف پرورش سربازان امام زمان، رفع موانع موجود و فراهمسازی زمینههای ظهور حضرت ولیعصر (عج) در دستور کار قرار دارد.
آقاجی تصریح کرد: هدف اصلی این برنامه، تربیت نیروهای متعهد و توانمند برای نقشآفرینی در مسیر تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی و رفع موانع موجود در این مسیر است.
جانشین بسیج دانشجویی شهرستان فراهان با تأکید بر نقش نوجوانان در اجرای این طرح ادامه داد: محور اصلی برنامههای پیشبینیشده، آموزش و توانمندسازی نوجوانان با هدف ارتقای مهارتها و فراهمسازی زمینه حضور مؤثر آنان در عرصه جهاد تبیین است.
وی تاکید کرد: واگذاری طراحی و اجرای طرحها به نوجوانان با هدف بهرهگیری از ظرفیتها و خلاقیت آنان، تقویت روحیه مسئولیتپذیری و فراهمسازی زمینه مشارکت فعال و اثرگذار این نسل در عرصه جهاد تبیین دنبال میشود.
تلفیق آموزش و تفریح؛ تجربه موفق جذب نسل جوان در مساجد خمین
مبلغ مسجد امام محمدتقی (ع) خمین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تلفیق برنامههای آموزشی، فرهنگی و تربیتی با فعالیتهای تفریحی و تشویقی، زمینه افزایش استقبال و مشارکت کودکان، نوجوانان و جوانان در برنامههای مسجد را فراهم کرده است.
علی اسلامی افزود: در کارگاه هستههای مقاومت تبیینی، فعالان فرهنگی و مبلغان چند شهرستان استان مرکزی با هماندیشی و ارائه ایدههای عملیاتی، راهکارهای تحول محلهمحور با محوریت مساجد را بررسی کردند.
وی گفت: در مسجد امام محمدتقی (ع) خمین، برنامههای آموزشی، فرهنگی، تربیتی و تفریحی با هدف افزایش مشارکت کودکان، نوجوانان و جوانان اجرا میشود.
اسلامی تصریح کرد: تلفیق برنامههای آموزشی با فعالیتهای تفریحی و تشویقی، زمینه استقبال بیشتر کودکان، نوجوانان و جوانان را فراهم کرده و این رویکرد در اجرای برنامههای فرهنگی و تربیتی مسجد نیز نتایج موفقیتآمیزی به همراه داشته است.
مبلغ مسجد امام محمدتقی (ع) خمین با اشاره به ارائه طرحهای جدید در این کارگاه ادامه داد: علاوه بر برنامههای پیشین مسجد، ایدههای تازهای با شعار «هر نفر یک قدم» تدوین و ارائه شده است که محور اصلی آن، تقویت ارتباط چهرهبهچهره با نمازگزاران و واگذاری مسئولیت به تمامی افرادی است که در مسجد حضور مییابند.
وی تأکید کرد: تقویت احساس تعلق و مسئولیتپذیری در میان اهالی مسجد، زمینهساز مشارکت جمعی در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی و تحقق تحول محلهمحور است.
تحول در مساجد نیازمند شناخت دقیق مطالبات محلی است
مربی و مجری طرح صالحین خمین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شناخت دقیق نیازها و مطالبات اهالی محله و بهرهگیری از ظرفیت خانوادهها و نوجوانان، نخستین گام در مسیر تحول و پویایی مساجد است.
محمد اسدی افزود: نخستین گام، ارتباط مستقیم با اهالی محله و خانوادهها برای شناسایی نیازها و ظرفیتهای محلی و بهرهگیری از پیشنهادهای اجرایی آنان است.
وی گفت: بهرهگیری از ظرفیت فکری و خلاقیت نوجوانان نیز از اولویتهای این طرح است و تلاش می شود با دریافت ایدهها و پیشنهادهای آنان، زمینه مشارکت مؤثر این قشر را در طراحی و اجرای برنامههای مسجد فراهم کنیم.
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