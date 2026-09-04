به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی ربانی در خطبههای نماز جمعه این هفته محلات، با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: خداوند متعال در آیه ۴۰ سوره نازعات میفرماید «وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَی النَّفْسَ عَنِ الْهَوَی فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ الْمَأْوَی»؛ هر کس از مقام پروردگارش بترسد و نفس خود را از هوا و هوس بازدارد، قطعاً بهشت جایگاه و مأوای او خواهد بود.
وی افزود: امام صادق(ع) در تبیین این آیه میفرمایند کسی که از مقام پروردگار خوف داشته باشد، کسی است که یقین داشته باشد خداوند متعال بر اعمال و گفتار انسان نظارت دارد و هر کار خیر یا شری را میبیند و هر سخن خیر یا شری را میشنود.
امام جمعه محلات ادامه داد: کسانی که با دروغ و انتشار اخبار خلاف واقع، ایران اسلامی را به جهان معرفی میکنند، باید بدانند که این روایتهای ضعیف و دروغین بهویژه در شرایطی که کشور با جنگ ترکیبی دشمن مواجه است برای ملت هزینهساز است.
حجت الاسلام ربانی تصریح کرد: باید به این حقیقت توجه داشته باشیم که خداوند میبیند و میشنود و اگر کسی به این مسئله یقین داشته باشد، نباید دروغ بگوید و نباید روایت دروغ و خلاف واقع را تقویت و بازنشر کند.
امانتداری در وقف و اجرای نیت واقف ضروری است
وی با اشاره به هفته وقف، از تلاشهای فعالان این حوزه تقدیر کرد و گفت: گاهی واقف، شخصی را به عنوان متولی وقف تعیین میکند و چنین مسائلی نشان میدهد که مسئولیت متولیان و ناظران موقوفات بسیار سنگین است.
حجت الاسلام ربانی ادامه داد: اگر متولی یا ناظر وقف در انجام وظایف خود کوتاهی کند، در روز قیامت تنها یک شاکی نخواهد داشت، بلکه سه گروه میتوانند مدعی او باشند، نخست خود واقف که میپرسد چرا به نیت او عمل نشده است، دوم موقوفعلیهم که باید از منافع وقف بهرهمند شوند و سوم خود موقوفه که قرار بوده منشأ خیر باشد اما به دلیل کوتاهی افراد، ظرفیت آن به فعلیت نرسیده است.
وی با اشاره به برخی پیچیدگیهای اداری در مسیر اجرای موقوفات گفت: گاهی موانع و بروکراسیهای اداری کار را دشوار میکند و ممکن است متولی نتواند آنگونه که باید نیت واقف را اجرا کند، اما تلاش در جهت تحقق نیت واقف باید همواره مورد توجه قرار داشته باشد.
امام جمعه محلات همچنین خطاب به مستأجران موقوفات اظهار کرد: کسانی که مستأجر موقوفات هستند نیز باید نهایت احتیاط را داشته باشند و موقوفه را ملک شخصی خود ندانند، موقوفه متعلق به یک فرد نیست و منافع آن باید مطابق نیت واقف هزینه شود.
حجت الاسلام ربانی تصریح کرد: اگر در وقف ظلمی صورت بگیرد، عواقب خطرناکی خواهد داشت و همه کسانی که با وقف سروکار دارند باید بدانند که موقوفات امانتی در دست آنهاست و باید امانتدار باشند.
وی با اشاره به پیامهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در هفته دولت و هفته وحدت گفت: در پیام هفته دولت، رهبر معظم انقلاب بر مسئله روایت اقتدار و قدرت کشور تأکید کردند و فرمودند ضعف و کمبود نیازمند روایت و برجستهسازی نیست، بلکه نیازمند برنامهریزی و اقدام برای رفع آن است.
امام جمعه محلات افزود: اگر در کشور ضعف یا کمبودی وجود دارد، نباید آن را به گونهای روایت کنیم که دشمن بتواند از آن سوءاستفاده کند بلکه باید برای رفع مشکلات برنامهریزی و اقدام کنیم.
حجت الاسلام ربانی بیان کرد: توجه به چالشهای اقتصادی از جمله تورم، بیکاری، مدیریت قیمتها، بازار کالا و خدمات و سیاستهای اقتصاد مقاومتی از مطالب مهم مورد تأکید رهبر انقلاب اسلامی و وظیفه مهم مسئولان است.
وی ادامه داد: اگرچه اقدامات بزرگ و قابل توجهی در کشور انجام شده و از تلاشهای دولت و مسئولان قدردانی میکنیم، اما همچنان باید با روحیه جهادی و تلاش مضاعف برای رفع مشکلات و چالشهای اقتصادی اقدام شود.
امام جمعه محلات گفت: هر اقدامی در عرصههای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی باید یک پیوست مهم به نام «انسجام اجتماعی» داشته باشد و باید در هر برنامه و اقدامی به مسئله انسجام اجتماعی توجه شود و رهبر معظم انقلاب بهصراحت اعلام کردهاند هر اقدامی که به ضرر انسجام اجتماعی باشد، ممنوع است.
فرهنگ و تعلیم و تربیت باید در همه راهبردهای کشور مورد توجه باشد
امام جمعه محلات افزود: فرهنگ، تعلیم و تربیت نباید موضوعی حاشیهای تلقی شود، بلکه باید در تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای کشور مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی افزود: اتحاد مسلمانان شرط غلبه حق بر باطل است و بر اساس تأکید رهبر انقلاب، شرط نخست غلبه نهایی حق بر باطل، اتحاد و وحدت مسلمانان است.
حجت الاسلام ربانی سه درس مهم مکتب اسلام در مواجهه با دشمن و دوست را مورد اشاره قرار داد و گفت: درس نخست، اتحاد و پرهیز از تنازع است، درس دوم، دفاع از یکدیگر در برابر کفر و دشمن است و درس سوم نیز همکاری و همافزایی در مسائل مختلف مادی و معنوی زندگی مسلمانان است.
وی تصریح کرد: اگر این سه اصل در جهان اسلام تحقق پیدا کند، مسیر به سوی تمدن نوین اسلامی هموار خواهد شد و به فضل الهی و با توجه به ظرفیت جبهه مقاومت و جمهوری اسلامی ایران، این هدف محقق خواهد شد.
امام جمعه محلات با اشاره به حمله موشکی آمریکا به یک مراسم عروسی و شهادت پنج نفر از هممیهنان و مجروح شدن افراد گفت: زمانی که دشمن به مرحله استیصال میرسد، ممکن است به هر اقدامی و هر جنایتی دست بزند.
حجت الاسلام ربانی با اشاره به سابقه حملات آمریکا به مراسمهای غیرنظامی در منطقه اظهار کرد: حمله به مراسم عروسی تنها مربوط به ایران اسلامی نیست و آمریکاییها در افغانستان و عراق نیز بارها مراسمهای عروسی را هدف قرار داده و شمار زیادی از مردم را به شهادت رساندهاند.
وی افزود: دشمنی که مرتکب چنین جنایاتی میشود و حتی مدرسهای را که دانشآموزان در آن حضور دارند هدف قرار میدهد، از ارتکاب جنایت ابایی ندارد و در اقدامات خود مقررات بینالمللی را نیز نادیده میگیرد.
امام جمعه محلات با انتقاد از سکوت مجامع بینالمللی در برابر این جنایات گفت: مدعیان حقوق بشر و نهادهای بینالمللی در برابر این حجم از جنایت سکوت کردهاند، سازمانهای بینالمللی و مدعیان حقوق بشر باید مشخص کنند مظلومان جهان به چه اقدام مؤثری از سوی آنها میتوانند امیدوار باشند.
حجت الاسلام ربانی گفت: در حالی که به گفته رسانههای غربی و خبرگزاریهای بینالمللی عامل این حمله را آمریکا دانسته اند، عدهای در داخل کشور بلافاصله سپاه را متهم کردند و اینکه پس از وقوع چنین جنایتی، بدون بررسی دقیق، یک نهاد داخلی متهم شود، جای تأسف برای منافقین دارد.
امام جمعه محلات گفت: انتظار مردم از مسئولان قضایی و امنیتی این است که با کسانی که آگاهانه اقدام به دروغپردازی و انتشار اخبار خلاف واقع میکنند، برخورد قانونی و قاطع داشته باشند تا زمینه تکرار چنین اقداماتی فراهم نشود.
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