به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مرتضی عمومهدی، با حضور در اردوی جهادی روستای قانیاروق اراک اظهار کرد: اردوهای جهادی با تکیه بر ظرفیت جوانان مؤمن و انقلابی، زمینه‌ای برای خدمت بی‌منت به مردم و رفع بخشی از نیازهای مناطق کم‌برخوردار فراهم می‌کند.

وی افزود: جهادگران با حضور در مناطق مختلف، نشان می‌دهند که خدمت به مردم تنها یک شعار نیست، بلکه یک فرهنگ و باور عملی است و باید این روحیه در جامعه بیش از پیش گسترش پیدا کند.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی بیان کرد: گروه‌های جهادی علاوه بر اجرای اقدامات عمرانی و خدماتی، در تقویت امید و نشاط اجتماعی در میان مردم مناطق هدف نیز نقش مؤثری دارند.

سردار عمومهدی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اردوهای جهادی، پیوند میان مردم و جوانان جهادگر و ایجاد احساس همدلی و همراهی در جامعه است؛ ظرفیتی که باید با برنامه‌ریزی و حمایت مناسب تقویت شود.

وی تاکید کرد: سپاه و بسیج در کنار مردم و جهادگران، تلاش می‌کنند ظرفیت‌های موجود را برای خدمت‌رسانی بهتر به مناطق محروم و کم‌برخوردار به کار بگیرند و امیدواریم استمرار این اقدامات، زمینه‌ساز رفع مشکلات و افزایش رضایتمندی مردم باشد.