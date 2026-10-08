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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۳

برگزاری اردوهای جهادی گام موثری برای کاهش دغدغه‌های مردم است

برگزاری اردوهای جهادی گام موثری برای کاهش دغدغه‌های مردم است

همدان-شهردار همدان گفت: برگزاری اردوهای جهادی جلوه‌ای ارزشمند از فرهنگ خدمت رسانی و مسئولیت اجتماعی است که می‌تواند گام موثری در کاهش دغدغه‌های درمانی مردم بردارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی جهادی درمانی «شهید همدانی» به همت گروه جهادی «شهید همدانی» و با مشارکت شهرداری همدان به مدت سه روز از تاریخ ۱۴ تا ۱۶ مهرماه در تالار قرآن برپا شده است.

در این رویداد پزشکان متخصص و کادر درمان در حوزه‌های مختلف، خدمات متنوعی شامل ویزیت تخصصی، خدمات دندانپزشکی، سونوگرافی و داروخانه را به‌صورت رایگان به مراجعه‌کنندگان ارائه می‌دهند.

شهردار همدان عصر پنج شنبه در حاشیه این بازدید ضمن قدردانی از تلاش‌های پزشکان کادر درمان و گروه‌های جهادی، اظهار کرد: برگزاری چنین اردوهایی جلوه‌ای ارزشمند از فرهنگ خدمت‌رسانی و مسئولیت اجتماعی است که می‌تواند گام موثری در کاهش دغدغه‌های درمانی مردم بردارد.

سید مسعود حسینی افزود: امروز شاهد هستیم که حضور متخصصان در میدان عمل و ارائه خدمات رایگان رضایت مردم را در پی داشته و این اقدام موید آن است که هر زمان ظرفیت‌های مردمی، گروه‌های جهادی و دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر هم‌افزایی داشته باشند می‌توان خدمات اثربخش و ماندگاری را به شهروندان ارائه کرد.

برگزاری اردوهای جهادی گام موثری برای کاهش دغدغه‌های مردم است

وی با اشاره به اهمیت ضرورت اجرای برنامه‌های جهادی، تصریح کرد: استقبال پرشور مردم از این طرح گواهی بر نیاز جامعه به این دست خدمات است و مدیریت شهری همدان حمایت کامل خود را از تداوم اقدامات جهادی و مردمی اعلام می‌دارد.

شهردار همدان در پایان خاطرنشان کرد: خدمت به مردم زمانی ارزشمندتر است که با حضور مستقیم و بی‌واسطه در کنار شهروندان اتفاق بیفتد و شهرداری همدان نیز در همین راستا تلاش می‌کند با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود زمینه توسعه همکاری‌های متقابل با گروه‌های جهادی را بیش از پیش فراهم سازد.

کد مطلب 6971995

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