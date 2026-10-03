  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۷:۲۵

هوای مشهد برای گروه‌های حساس ناسالم است

هوای مشهد برای گروه‌های حساس ناسالم است

مشهد- شاخص کیفیت هوای مشهد (AQI) در حال حاضر روی عدد ۱۱۲ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست‌محیطی، شاخص کیفیت هوای مشهد (AQI) در حال حاضر روی عدد ۱۱۲ قرار دارد و شاخص ۲۴ ساعته نیز عدد ۱۰۶ را نشان می‌دهد. این شرایط برای گروه‌های حساس ناسالم است.

ایستگاه خیام شمالی در وضعیت قرمز (ناسالم) قرار دارد. ایستگاه‌های چمن، مفتح، سرافرازان، الهیه، ماشین ابزار و ساختمان در وضعیت نارنجی (ناسالم برای گروه‌های حساس) هستند.

ایستگاه‌های آوینی، کریمی، هفت حوض، تقی‌آباد و صدف در وضعیت زرد (قابل قبول) و ایستگاه طرق با رنگ سبز در بهترین وضعیت (پاک) قرار دارد.

کد مطلب 6965776

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها