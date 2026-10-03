به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست‌محیطی، شاخص کیفیت هوای مشهد (AQI) در حال حاضر روی عدد ۱۱۲ قرار دارد و شاخص ۲۴ ساعته نیز عدد ۱۰۶ را نشان می‌دهد. این شرایط برای گروه‌های حساس ناسالم است.

ایستگاه خیام شمالی در وضعیت قرمز (ناسالم) قرار دارد. ایستگاه‌های چمن، مفتح، سرافرازان، الهیه، ماشین ابزار و ساختمان در وضعیت نارنجی (ناسالم برای گروه‌های حساس) هستند.

ایستگاه‌های آوینی، کریمی، هفت حوض، تقی‌آباد و صدف در وضعیت زرد (قابل قبول) و ایستگاه طرق با رنگ سبز در بهترین وضعیت (پاک) قرار دارد.