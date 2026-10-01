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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۳

وضعیت ناسالم کیفیت هوا در غالب مناطق مشهد 

وضعیت ناسالم کیفیت هوا در غالب مناطق مشهد 

مشهد- بر اساس آخرین داده‌های ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا، وضعیت امروز مشهد برای گروه‌های حساس ناسالم گزارش شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین داده‌های ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا، وضعیت صبح پنجشنبه مشهد برای گروه‌های حساس ناسالم گزارش شده است.

شاخص کلی کیفیت هوا (AQI) در حال حاضر روی عدد ۹۵ قرار دارد که در محدوده «قابل قبول» اما نزدیک به مرز هشدار است؛ با این حال، شاخص ۲۴ ساعته روی عدد ۱۳۰ ایستاده که شرایط را برای گروه‌های حساس (بیماران قلبی و تنفسی، سالمندان و کودکان) ناسالم می‌کند.

برخی ایستگاه‌ها مانند ماشین ابزار، چمن، الهیه و هفت حوض در وضعیت قرمز (ناسالم) قرار دارند. ایستگاه‌های آوینی، امامیه، کریمی، خیام شمالی، مفتح، سرافرازان و طرق در وضعیت نارنجی (ناسالم برای گروه‌های حساس) هستند. تنها ایستگاه‌های تقی‌آباد و صدف در وضعیت زرد (قابل قبول) قرار دارند.

آلاینده مسئول در این شرایط، ذرات معلق PM۲.۵ است. احتمال بروز علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماری‌های قلبی یا ریوی در بیماران قلبی و سالمندان وجود دارد.

افراد خیلی حساس فعالیت‌های طولانی یا سنگین را کاهش دهند.

کد مطلب 6964379

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