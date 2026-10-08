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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۵

هشدار آلودگی هوا؛ وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس در مشهد

هشدار آلودگی هوا؛ وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس در مشهد

مشهد- شاخص کیفیت هوای مشهد (AQI) در حال حاضر روی عدد ۱۰۹ قرار دارد که در محدوده «ناسالم برای گروه‌های حساس» است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست‌محیطی، شاخص کیفیت هوای مشهد (AQI) در حال حاضر روی عدد ۱۰۹ قرار دارد که در محدوده «ناسالم برای گروه‌های حساس» است. شاخص ۲۴ ساعته نیز روی عدد ۱۱۳ ایستاده است.

ایستگاه‌های ماشین‌ابزار و سجاد در وضعیت قرمز (ناسالم برای همه افراد) قرار دارند. ایستگاه‌های چمن، امامیه، مختاری، سرافرازان، الهیه، طرق، ساختمان در وضعیت نارنجی (ناسالم برای گروه‌های حساس) و ایستگاه‌های آوینی، کریمی، خیام شمالی، هفت‌حوض و صدف در وضعیت زرد (قابل قبول) هستند.

توصیه می شود افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

کد مطلب 6971592

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