هوای مشهد ناسالم است

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفیت لحظهای هوای مشهد روی عدد ۱۱۳ ایستاده و شاخص ۲۴ ساعته هم ۱۰۴ است؛ یعنی وضعیت، در محدودهی نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد. البته وضعیت هوا در ایستگاه ماشینابزار در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی افراد است.
ایستگاههای آوینی، امامیه، کریمی، سرافرازان، هفتحوض، طرق، ساختمان و صدف با شاخص کیفی کمتر از ۱۰۰، قابلقبولترین نقاط شهر هستند.
آلاینده مسئول این شرایط، ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون (PM2.5) است که میتواند علائم تنفسی را در افراد حساس تشدید کند و برای بیماران قلبی و سالمندان خطرآفرین باشد.
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