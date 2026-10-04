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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۹:۵۲

هوای مشهد در وضعیت قرمز و هشدار قرار گرفت

هوای مشهد در وضعیت قرمز و هشدار قرار گرفت

مشهد- ایستگاه‌های چمن، سرافرازان، الهیه و ماشین ابزار در مشهد در وضعیت قرمز (ناسالم برای همه افراد) قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست‌محیطی، شاخص کیفیت هوای مشهد (AQI) در حال حاضر روی عدد ۹۲ قرار دارد و شاخص ۲۴ ساعته نیز عدد ۱۱۲ را نشان می‌دهد. این شرایط برای گروه‌های حساس ناسالم است.

ایستگاه‌های چمن، سرافرازان، الهیه و ماشین ابزار در وضعیت قرمز (ناسالم برای همه افراد) قرار دارند. ایستگاه‌های آوینی، ساختمان و صدف هم در وضعیت نارنجی (ناسالم برای گروه‌های حساس) هستند.

با توجه به فعالیت حضوری مدارس و حضور دانش‌آموزان در فضای باز، توصیه می‌شود زنگ ورزش و فعالیت‌های بدنی در حیاط مدارس کاهش یابد و دانش‌آموزان دارای بیماری‌های تنفسی و قلبی در صورت امکان در کلاس‌ها بمانند. والدین نیز در صورت مشاهده علائم تنفسی در فرزندانشان، موضوع را جدی بگیرند.

افراد حساس به ویژه در محدوده ایستگاه‌های قرمز و نارنجی در صورت امکان، فعالیت‌های طولانی یا سنگین را کاهش دهند.

کد مطلب 6967072

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