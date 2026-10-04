هوای مشهد در وضعیت قرمز و هشدار قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست‌محیطی، شاخص کیفیت هوای مشهد (AQI) در حال حاضر روی عدد ۹۲ قرار دارد و شاخص ۲۴ ساعته نیز عدد ۱۱۲ را نشان می‌دهد. این شرایط برای گروه‌های حساس ناسالم است.

ایستگاه‌های چمن، سرافرازان، الهیه و ماشین ابزار در وضعیت قرمز (ناسالم برای همه افراد) قرار دارند. ایستگاه‌های آوینی، ساختمان و صدف هم در وضعیت نارنجی (ناسالم برای گروه‌های حساس) هستند.

با توجه به فعالیت حضوری مدارس و حضور دانش‌آموزان در فضای باز، توصیه می‌شود زنگ ورزش و فعالیت‌های بدنی در حیاط مدارس کاهش یابد و دانش‌آموزان دارای بیماری‌های تنفسی و قلبی در صورت امکان در کلاس‌ها بمانند. والدین نیز در صورت مشاهده علائم تنفسی در فرزندانشان، موضوع را جدی بگیرند.

افراد حساس به ویژه در محدوده ایستگاه‌های قرمز و نارنجی در صورت امکان، فعالیت‌های طولانی یا سنگین را کاهش دهند.