به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفیت لحظه‌ای هوای مشهد روی عدد ۵۸ قرار دارد و شاخص ۲۴ ساعته هم ۵۸ است؛ یعنی وضعیت، در محدوده‌ زرد و قابل قبول قرار دارد و نکته‌ خوب امروز اینکه هیچ ایستگاهی در وضعیت نارنجی نیست.

مناطق کریمی، خیام شمالی، مفتح،هفت‌حوض و طرق با شاخص کیفی کمتر از ۵۰ پاک‌ترین نقاط شهر هستند و حتی ماشین‌ابزار هم که در دو روز گذشته ناسالم بود، اکنون با عددی نزدیک به ۱۰۰، در محدوده زرد است.

این ساعت، زمان رفتن بچه‌ها به مدرسه است؛ هوای امروز برای اکثر شهروندان مناسب است، اما اگر فرزندتان بیماری قلبی، تنفسی یا آلرژی دارد، همچنان مراقبش باشید.

برای مسیر مدرسه، مترو و اتوبوس هم به هوای شهر هم به ترافیک کمک می کند.