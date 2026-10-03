به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، ده ها تن از شهروندان مراکشی با برگزاری تجمع مقابل ساختمان پارلمان این کشور در رباط حمایت خود را از فلسطین اعلام کرده و خواهان پایان دادن به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی شدند.

شرکت کنندگان در این تجمع با در دست داشتن پرچم های فلسطین در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و علیه جنایات رژیم صهیونیستی شعار دادند.

آنها نسبت به خطرات هدف قرار گرفتن مسجد الاقصی نیز توسط اشغالگران صهیونیست هشدار داده و اعلام کردند که این مکان مقدس در معرض خطر تخریب قرار دارد.

این معترضان تاکید کردند: چرا کشورهای عربی و اسلامی در برابر این تهدید کاری نمی کنند؟

۴۵ شهر مراکش نیز طی روزهای گذشته شاهد برگزاری تظاهرات و تجمعات علیه گسترش روابط دیپلماتیک میان این کشور و رژیم صهیونیستی بعد از اعلام افزایش سطح روابط به تبادل سفرا، بوده است. ۷۶ فعالیت اعتراض آمیز از سوی مراکشی ها در ۴۵ شهر این کشور تحت شعار حمایت از فلسطین و مسجد الاقصی و مخالفت با عادی سازی روابط برگزار شده است.