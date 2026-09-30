واکنش ۳ کشور عربی به مشارکت در نشستی در ابوظبی با حضور نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، یک منبع مسئول مصری، گزارشات مربوط به حضور نمایندگان مصری در نشستی که در ابوظبی امارات برگزار شده بود را تکذیب کرد.

این منبع مصری اعلام کرد که مطالب ذکر شده در این زمینه هیچ اساسی ندارد.

وی تاکید کرد که دولت مصر در هیچ نشست محرمانه یا اعلام نشده شرکت نمی‌کند و هیچ نیازی یا انگیزه‌ای برای اتخاذ چنین رویکردی در مدیریت روابط یا تماس‌های منطقه‌ای خود ندارد.

همچنین عربستان و اردن شامگاه سه شنبه و بامداد چهارشنبه گزارش‌های رسانه‌های اسرائیلی درباره مشارکت مسئولانی از دو کشور در نشستی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جریان سفر اخیرش به امارات را تکذیب کردند.

یک مقام ارشد عربستانی به رویترز گفت که گزارش‌های منتشرشده درباره برگزاری نشست میان مسئولان عربستانی و اسرائیلی صحت ندارد.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی پیشتر گزارش داده بودند که نتانیاهو در جریان سفر اخیر خود به امارات با مسئولانی از چند کشور خاورمیانه از جمله یک مقام عربستانی دیدار کرده است.

نتانیاهو روز یکشنبه به ابوظبی سفر کرد و با محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات دیدار داشت. این سفر از جانب رژیم صهیونیستی و امارات تایید شد.

همچنین یک منبع اردنی نیز مشارکت نماینده اردن در نشستی با نتانیاهو در جریان این سفر را تکذیب کرد و گزارش‌های منتشرشده از سوی رسانه‌های اسرائیلی نزدیک به نتانیاهو را افترا و بی‌اساس دانست.

این منبع گفت که این ادعاها با اهداف انتخاباتی و پس از انزوای بین‌المللی نتانیاهو در جریان مشارکت وی در نشست‌های سازمان ملل مطرح شده است.

پیشتر شبکه ۱۴ رژیم صهیونیستی گزارش داد که دیدار نتانیاهو و بن زاید در ابوظبی در دو مرحله برگزار شده است. مرحله نخست به دیدار دو طرف اختصاص داشته و در مرحله دوم نشستی گسترده با مشارکت نمایندگانی از آمریکا، عربستان، مراکش، مصر، کویت، بحرین، لیبی و عمان برگزار شده است.