به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، دیوان پادشاهی مغرب روز سه‌شنبه اعلام کرد که «محمد ششم»، پادشاه مغرب، با صدور حکمی رسمی، «فاطمة الزهراء المنصوری»، مدیر هماهنگی حزب «الأصالة و المعاصرة» را به عنوان نخست‌وزیر جدید این کشور منصوب و وی را مأمور تشکیل کابینه جدید کرد.

این انتصاب در پی برگزاری انتخابات پارلمانی مغرب در روز چهارشنبه انجام شد؛ در این انتخابات، حزب «الأصالة و المعاصرة» با کسب ۹۷ کرسی از مجموع ۳۹۵ کرسی پارلمان، موفق شد در صدر قدرت قرار گیرد.

المنصوری که در سال ۱۹۷۶ در مراکش متولد شده است، از چهره‌های برجسته حقوق و سیاست مغرب محسوب می‌شود.

وی سوابقی درخشان از جمله نخستین بانوی شهردار مراکش در سال ۲۰۰۹، نمایندگی در پارلمان و تصدی پست وزیر برنامه‌ریزی ملی، توسعه شهری و مسکن را در کارنامه خود دارد.



