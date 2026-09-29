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۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۵

نخست‌وزیر جدید مغرب منصوب شد

نخست‌وزیر جدید مغرب منصوب شد

پادشاه مغرب در حکمی تاریخی، «فاطمة الزهراء المنصوری» را به عنوان نخست‌وزیر این کشور منصوب کرد؛ وی نخستین زنی است که در تاریخ این کشور مسئولیت ریاست کابینه را بر عهده می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، دیوان پادشاهی مغرب روز سه‌شنبه اعلام کرد که «محمد ششم»، پادشاه مغرب، با صدور حکمی رسمی، «فاطمة الزهراء المنصوری»، مدیر هماهنگی حزب «الأصالة و المعاصرة» را به عنوان نخست‌وزیر جدید این کشور منصوب و وی را مأمور تشکیل کابینه جدید کرد.

این انتصاب در پی برگزاری انتخابات پارلمانی مغرب در روز چهارشنبه انجام شد؛ در این انتخابات، حزب «الأصالة و المعاصرة» با کسب ۹۷ کرسی از مجموع ۳۹۵ کرسی پارلمان، موفق شد در صدر قدرت قرار گیرد.

المنصوری که در سال ۱۹۷۶ در مراکش متولد شده است، از چهره‌های برجسته حقوق و سیاست مغرب محسوب می‌شود.

وی سوابقی درخشان از جمله نخستین بانوی شهردار مراکش در سال ۲۰۰۹، نمایندگی در پارلمان و تصدی پست وزیر برنامه‌ریزی ملی، توسعه شهری و مسکن را در کارنامه خود دارد.


کد مطلب 6962992

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    نظرات

    • محمد IR ۰۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
      0 0
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      با عرض تبریک و ارزوی موفقیت.
    • علی IR ۰۸:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
      0 0
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      خوش خدمتی به آمریکا و صهیون

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