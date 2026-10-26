واکنش حماس به تعرض بن گویر به مسجدالاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در بیانیه‌ای اعلام کرد که یورش ایتمار بن‌ گویر، وزیر افراطی و مجرم رژیم صهیونیستی به همراه شماری از نامزدهای انتخابات «کنست» و گروه‌های پرشمار شهرک‌نشینان به صحن‌های مسجدالاقصی، «نمایش انتخاباتی آشکار به بهای مقدسات و بی‌اعتنایی به احساسات مسلمانان است.

حماس این اقدام را تعرض به جایگاه و حرمت مسجدالاقصی دانست و تأکید کرد که سرکوبگری و ارعاب اشغالگران نمی‌تواند هویت این مسجد یا حق مردم فلسطین بر آن را تغییر دهد.

در این بیانیه آمده است که هم‌زمانی یورش‌ها با نزدیک‌ شدن انتخابات کنست، خطر وضعیت پیش‌روی مسجدالاقصی را آشکار می‌کند؛ زیرا اشغالگران می‌کوشند این مکان مقدس را به عرصه‌ای برای رقابت‌های انتخاباتی و مزایده‌های سیاسی تبدیل کنند، در حالی که مردم فلسطین بهای این اقدامات را با جان، حقوق، سرزمین و مقدسات خود می‌پردازند.

حماس از مردم فلسطین خواست حضور و اعتکاف خود را در مسجدالاقصی افزایش دهند، از ساکنان قدس حمایت کنند و پایداری آنان را در برابر یورش‌ها و تلاش‌ها برای تحمیل واقعیتی جدید با هدف یهودی‌ سازی تقویت کنند. این جنبش همچنین بر ضرورت اقدام در همه سطوح برای حفاظت از مقدسات و مقابله با طرح‌های شهرک‌نشینان تأکید کرد.

حماس در ادامه از ملت‌های عربی و اسلامی و نیز نهادهای دینی و حقوقی خواست تلاش‌های خود را یکپارچه کنند تا مسئله مسجدالاقصی در صدر توجهات باقی بماند و اقدامات گسترده‌ای برای حمایت از این مسجد و شهر قدس شکل بگیرد.

این جنبش تأکید کرد: حفاظت از مقدسات به موضعی عملی و مستمر نیاز دارد و باید در همه عرصه‌ها برای مهار تجاوزهای اشغالگران علیه سرزمین، مردم و مقدسات فلسطین اقدام کرد.

گفتنی است که ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی یک روز مانده به انتخابات به مسجدالاقصی یورش برد.