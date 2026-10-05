برگزاری نشست مشترک عربستان، پاکستان و ترکیه در ریاض

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که یک هیئت بلندپایه متشکل از معاون نخست وزیر، وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور امروز دوشنبه به عربستان سفر خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، هدف از سفر هیئت بلندپایه پاکستانی به عربستان مشارکت در نشست کمیته سیاسی و دفاعی تشکیل شده بر اساس توافقنامه مکه است.

وزارت خارجه پاکستان اضافه کرد که در این نشست در ریاض مسئولان برجسته کشورهای عضو یعنی پاکستان، عربستان و ترکیه مشارکت خواهند کرد.

قرار است در نشست ریاض در خصوص آخرین تحولات منطقه و همکاری های جاری بر اساس توافقنامه مکه رایزنی شود. پیشتر وزیر خارجه پاکستان اعلام کرده بود که کمیته مذکور یک نشست فوق العاده در خصوص تحولات یمن و عملیات های نیروهای انصارالله علیه عربستان برگزار خواهد کرد. این در حالی است که حملات عربستان علیه مناطق مسکونی و غیرنظامی یمن همچنان ادامه دارد.