چگونه علم گرایی به جزو جدایی ناپذیر زندگی امروز بدل شده است؟

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «علم گرایی: معمار زندگی» جدید اثر روزبه زارع توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی چاپ شده است.

علم‌گرایی، یک آموزه بنیادین معرفتی است و به صورت مستقیم، همه فضای معرفت انسانی را متأثر می‌کند و به تبع آن، عینیت و مظاهر حیات انسانی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

اگر این آموزه، نقش محوری پیش‌گفته را دارا باشد، تبعات خود را در همه ساحات متنوع زندگی انسان جدید نمایان می‌کند. با این توضیحات، شاید بی‌راه نباشد تا علم‌گرایی را عقلانیت تمدن جدید به حساب آوریم…

از آن جایی که در وضع امروزی بشر، آموزه علم‌گرایی، یک مؤلفه بنیادین و اساسی فرهنگی و مانند هوایی است که در آن نفس می‌کشیم، آن را متعارف و ارتکازی تلقی می‌کنیم و شمار اندکی از ما به آنچه که این آموزه بر سر فرهنگ سنتی و پیشین ما آورده است آگاه هستیم.

به‌عبارت‌دیگر، دست‌کم رشحاتی از آموزه علم‌گرایی در فکر و فرهنگ عمومی این زمانه رسوخ کرده است به گونه‌ای که تصور خلاف آن، بسیار دشوار و مخالف درک عمومی و متعارف تلقی می‌شود.

کتاب علم گرایی: معمار زندگی جدید اثر روزبه زارع ، که هر جلد با قیمت ۶۳۷.۵۰۰ تومان راهی بازار نشر شد.

علاقمندان جهت تهیه کتاب و یا اطلاعات تکمیلی می‌توانند به وبگاه رسمی سازمان انتشارات پژوهشگاه به نشانی: www.poiict.ir مراجعه کنند.