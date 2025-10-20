نقدی بر «واقع گرایی در علوم انسانی اسلامی» در خانه علوم انسانی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی کتاب «واقعگرایی در علوم انسانی اسلامی» به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و با مشارکت خانه علوم انسانی ایران برگزار میشود.
این نشست میزبان محمدتقی موحدابطحی استادیار گروه پژوهشی فلسفه علم، پژوهشکده مطالعات فلسفی و تاریخ علم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، روزبه زارع عضو کارگروه علم دین، اندیشکده مهاجر، ابراهیم دادجو دانشیار گروه معرفتشناسی پژوهشکده حکمت و دینپژوهی و صادق عبداللهی مدیر محتوا در سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است.
این رویداد روز سه شنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۰ در خانه علوم انسانی ایران به نشانی خیابان نجات الهی، نبش ورشو به صورت حضوری و اینترنتی برگزار میشود و علاقه مندان میتوانند به صورت غیر حضوری و از طریق لینک skyroom.online/ch/iict/farhang در نشست حضور یابند.
