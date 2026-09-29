به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، علی امیریان در دهمین روز از بازی های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا موفق به کسب نشان نقره در ماده دوی ۸۰۰ متر شد.

امیریان در فینال دوی ۸۰۰ متر با حریفانش رقابت کرد و با ثبت زمان ۱:۴۵.۱۰ دقیقه به مقام نایب قهرمانی رسید و صاحب مدال نقره شد.

تیم ملی دوومیدانی ایران با ۱۱ نماینده در این دوره بازی‌های آسیایی حضور دارد.

حسن تفتیان، محمدرضا طیبی، علی امیریان، حسن عجمی، حسین نوری، بنیامین یوسفی و صادق صمیمی در بخش مردان و ریحانه مبینی، زهرا زارعی، فاطمه محیطی‌زاده و مریم کاظمی در بخش بانوان ترکیب ۱۱ نفره تیم ملی دوومیدانی ایران در بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶ را تشکیل می‌دهند.

مدال نقره امیریان شانزدهمین مدال نقره و سی و هفتمین مدال کاروان به حساب می اید.

مجموع مدال های کاروان ایران تا به این لحظه به این شرح است:

مدال طلا

* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

* تیم فوتبال الکترونیک

* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)

* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* سهیل موسوی (ووشو)

* محمدرضا طیبی (پرتاب وزنه)

* علی عالی پور (وزنه برداری)

* مجید وحید بریمانلو (کوراش)

مدال نقره

* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

* سوگند سینکایی (ووشو)

* شجاع پناهی (ووشو)

* عرفان محرمی (ووشو)

* تیم روئینگ ۴ نفره زنان

* تیم روئینگ ۲ نفره سنگین وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)

* آرمان خدایی (خرک حلقه)

* مهدی الفتی (پرش خرک)

* تیم ملی کبدی زنان

* تیم ملی کبدی مردان

* زهرا زارعی (دو ۴۰۰ متر)

* رضا احمدزاده (کوراش)

* علی امیریان (دو ۸۰۰ متر)

مدال برنز

* تیم ملی بسکتبال

* علی پاکدامن

* فاطمه مجلل (روئینگ سنگین وزن)

*صادق صمیمی (پرتاب دیسک)

* تیم کایاک ۵۰۰ متر مردان

* تیم میکس تپانچه

* بسکتبال سه نفره مردان

* ریحانه کریمی (وزنه برداری)

*نوشاد عالمیان (تنیس روی میز)

* مهسا بهشتی (وزنه برداری)

* فاطمه برمکی (کوراش)

* امیر اسماعیلی (بوکس)