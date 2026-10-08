امضای یادداشت تفاهم ایران و ارمنستان؛ آغاز فصل تازه همکاری در ورزش

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، امروز (پنجشنبه ۱۶ مهر ماه) در ادامه سفر رسمی احمد دنیامالی به ایروان، یادداشت تفاهم همکاری میان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران و وزارت آموزش، علوم، فرهنگ و ورزش جمهوری ارمنستان به امضای احمد دنیامالی و ژانا آندریاسیان رسید.



این یادداشت تفاهم با هدف توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های ورزش و جوانان و فراهم‌کردن زمینه اجرای برنامه‌های مشترک میان دو کشور امضا شد.



دنیامالی پیش از امضای این سند، با اشاره به پیوندهای ریشه‌دار و تاریخی دو ملت گفت: «ارمنستان جایگاه ویژه‌ای در سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران دارد و معتقدیم ظرفیت‌های موجود باید به همکاری‌های عملیاتی در حوزه ورزش و جوانان تبدیل شود.»



وی توسعه همکاری میان تیم‌های ملی و باشگاهی، برگزاری اردوها و مسابقات مشترک، تبادل مربی، داور و کارشناس، برگزاری کارگاه‌های تخصصی و استفاده از ظرفیت‌های علمی و آموزشی دو کشور را از محورهای مورد توجه ایران دانست و بر گسترش همکاری‌ها در رشته‌هایی همچون کشتی، وزنه‌برداری، فوتبال، بوکس، شطرنج و رشته‌های رزمی تأکید کرد.



وزیر ورزش و جوانان همچنین با اشاره به توجه ویژه ایران به ورزش زنان و حوزه جوانان، بر برگزاری اردوهای مشترک بانوان و توسعه ارتباط میان سازمان‌های مردم‌نهاد و برگزاری برنامه‌های آموزشی و اردوهای مشترک جوانان دو کشور تأکید کرد.



در مقابل، ژانا آندریاسیان نیز با استقبال از پیشنهادهای مطرح‌شده، آمادگی ارمنستان را برای برگزاری اردوهای مشترک، توسعه ارتباط میان مراکز آموزشی و تربیت مربیان، همکاری در ورزش زنان و سازماندهی برنامه‌های مشترک جوانان اعلام کرد.



دنیامالی در پایان با تأکید بر اینکه امضای این یادداشت تفاهم باید به اجرای برنامه‌های مشخص منجر شود، گفت: پس از بازگشت، ظرفیت‌های همکاری با ارمنستان را در اختیار فدراسیون‌ها قرار می‌دهیم تا از این فرصت‌ها استفاده کنند. به آینده روابط ورزشی و جوانان دو کشور بسیار امیدوارم.