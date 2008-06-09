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۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۲۰:۵۲

نادر دست نشان :

در تهران هم برای پیروزی می جنگیم / پگاه را جاودانه می کنم

در تهران هم برای پیروزی می جنگیم / پگاه را جاودانه می کنم

سرمربی تیم فوتبال پگاه گیلان تاکید کرد در دیدار برگشت فینال جام حذفی نیز برای پیروزی به میدان خواهند رفت تا عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را به خود اختصاص دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، نادر دست نشان که پس از پیروزی یک بر صفر امروز تیمش برابر استقلال با خبرنگاران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: باید از هواداران پگاه تشکر کنم که این بار هم ما را تنها نگذاشتند و با حمایت هایشان روحیه بازیکنان را برای رسیدن به پیروزی افزایش دادند. امیدوارم این حمایت در تهران هم ادامه داشته باشد.

سرمربی تیم فوتبال پگاه گیلان در ادامه به تمجید از عملکرد بازیکنانش پرداخت و خاطرنشان ساخت: ما نیمه اول دیدار فینال را به سود خود خاتمه داده ایم و امیدوارم بتوانیم با ارائه یک فوتبال زیبا در نیمه دوم این فینال هم به پیروزی برسیم و عنوان قهرمانی جام حذفی را از آن خود کنیم.

دست نشان با تاکید بر اینکه می خواهد با قهرمانی در جام حذفی در پگاه جاودانه شود از تغییر تاکتیک تیمش در دیدار برگشت خبر داد و افزود: قطعا استقلال در بازی برگشت برابر تماشاگرانش برای رسیدن به گل تلاش خواهد کرد و این فرصت مناسبی برای ما خواهد بود که برنامه هایمان را به اجرا درآوریم و به اهدافمان برسیم.

وی در پایان خاطر نشان کرد: قطعا در تهران هم برای پیروزی به میدان خواهیم رفت و به بازی تدافعی فکر نمی کنیم.

کد مطلب 696597

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