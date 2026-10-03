آیت الله دری: ترویج نماز و تقویت معنویت از وظایف مهم حکومت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی پیش از ظهر شنبه در درس خارج فقه با اشاره به برگزاری سی‌وسومین اجلاس سراسری نماز در مشهد مقدس اظهار کرد: در این اجلاس، موضوع نماز از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفت و در میزگرد تخصصی نیز درباره سیره عبادی رهبر شهید و اهتمام ایشان به نماز، حضور در مساجد و نماز جمعه، نماز شب، مسجد مقدس جمکران، دعا، توسل و گریه‌های ایشان مطالبی مطرح شد.

وی افزود: حضور مسئولان، استانداران، ائمه جمعه و نمایندگان ولی‌فقیه در این اجلاس فرصت مناسبی برای تبیین جایگاه نماز و ضرورت ترویج این فریضه الهی فراهم کرد.

آیت الله دری نجف‌آبادی با استناد به آیه ۴۱ سوره حج تصریح کرد: خداوند در این آیه، اقامه نماز، پرداخت زکات و امر به معروف و نهی از منکر را از ویژگی‌های مؤمنانی بیان می‌کند که در زمین تمکین و قدرت یافته‌اند؛ بنابراین اقامه نماز و گسترش آن در جامعه از مسئولیت‌های مهم حکومت اسلامی است.

وی ادامه داد: همان‌گونه که ساخت جاده، پل و توسعه زیرساخت‌ها ضروری است، باید زمینه حرکت انسان به سوی خداوند و تعالی معنوی جامعه نیز فراهم شود؛ چراکه نماز حقیقی با حضور قلب و توجه به خداوند، انسان را از فحشا و منکر بازمی‌دارد و آثار گسترده‌ای در زندگی فردی و اجتماعی دارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با اشاره به آیات ۷۷ و ۷۸ سوره حج تاکید کرد: در این آیات، موضوعاتی همچون عبادت، جهاد، دفاع از حق و مسئولیت‌های جامعه اسلامی در کنار یکدیگر مطرح شده و توجه به این آموزه‌ها می‌تواند ابعاد مختلف مسئولیت مؤمنان و حکومت اسلامی را روشن کند.

وی افزود: برکات نماز تنها به زندگی دنیوی محدود نمی‌شود و تقویت روحیه معنوی، افزایش توجه به خداوند و دستیابی به سعادت دنیا و آخرت از آثار آن است؛ ازاین‌رو باید برای ترویج نماز واقعی در جامعه تلاش شود.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی بیان کرد: با توجه به شرایط پیرامونی کشور و حوادث رخ‌داده در نقاط مختلف، دستگاه‌های مسئول باید با جدیت و آمادگی بیشتری مسائل را دنبال و برای پیشگیری از حوادث و خنثی‌سازی توطئه‌ها اقدام کنند.