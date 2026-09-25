اقتدار نظامی ایران تجلی ایمان و خودباوری ملی در سایه نصرت الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه اراک اظهار کرد: رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مواضع جمهوری اسلامی ایران را در دفاع از حقوق ملت و حمایت از ملت‌های مظلوم مطرح کرد.

وی افزود: سازمان ملل در صیانت از صلح و امنیت بین‌المللی، با برخورداری از ۱۹۳ عضو باید در مسیر اجرای عدالت و جلوگیری از جنایات گام بردارد و تحت تأثیر منافع قدرت‌های بزرگ قرار نگیرد.

آیت الله دری نجف‌آبادی تصریح کرد: عاملان جنایات علیه بشریت باید در مراجع قضایی بین‌المللی پاسخگو باشند و ملت ایران نیز در دفاع از حقوق اساسی و مشروع خود هیچ‌گونه عقب‌نشینی نخواهد کرد.

وی آموزش و پرورش را از ارکان اساسی تربیت نسل آینده دانست و ادامه داد: دانش‌آموزان امروز مسئولیت اداره و دفاع از کشور را در آینده بر عهده خواهند داشت و نظام آموزشی باید زمینه پرورش نسلی آگاه، شجاع، متعهد و توانمند را فراهم کند.

خطیب جمعه اراک تاکید کرد: انتقال تجربه‌های دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و مسئولیت‌پذیری در مدارس، زمینه آشنایی نسل جوان با تاریخ مقاومت و دستاوردهای کشور را فراهم می‌کند.

وی افزود: دفاع مقدس نماد خودباوری و ایستادگی ملت ایران است و حفظ آمادگی دفاعی، تقویت توان داخلی و اتکا به ایمان، از الزامات مقابله با تهدیدات دشمن به شمار می‌رود.

آیت الله دری نجف‌آبادی بیان کرد: تجربه هشت سال مقاومت ملت ایران نشان داد که ایمان، اراده ملی و اتکا به ظرفیت‌های داخلی می‌تواند معادلات نظامی را تغییر دهد و زمینه ایستادگی در برابر قدرت‌های سلطه‌گر را فراهم کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی گفت: رژیم بعث عراق با حمایت مالی، اطلاعاتی و تسلیحاتی قدرت‌های شرق و غرب و برخی کشورهای منطقه به ایران تجاوز کرد، اما رزمندگان اسلام با ایمان و روحیه ایثار در برابر این تجاوز ایستادگی کردند.

وی تصریح کرد: توکل به خداوند، اعتماد به توان ملت و روحیه فداکاری رزمندگان، از عوامل اساسی مقاومت ایران در برابر دشمن مجهز به پیشرفته‌ترین تسلیحات نظامی بود.

آیت الله دری نجف‌آبادی ادامه داد: در دوران دفاع مقدس، بیش از ۳۵۰ مورد استفاده از سلاح‌های شیمیایی ثبت شد و کشورهایی از جمله آلمان، فرانسه و هلند در تأمین تجهیزات رژیم صدام نقش داشتند.

خطیب جمعه اراک با تأکید بر ضرورت حفظ آمادگی نیروهای مسلح تاکید کرد: تجربه دفاع مقدس، مبنای تقویت بازدارندگی کشور است و نیروهای مسلح نقش مهمی در حفظ امنیت و اقتدار ملی دارند.

وی افزود: تجهیزات پیشرفته نظامی برای دفاع ضروری است، اما اقتدار پایدار در گرو پیوند توان دفاعی با ایمان، خودباوری و اراده ملی است.