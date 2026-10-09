https://mehrnews.com/x3dh9C ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱:۱۳ کد مطلب 6972876 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱:۱۳ اقامه نماز استغاثه به ساحت مقدس امام زمان (عج) در حسینیه شهدای اراک اراک- در این ویدئو اقامه نماز استغاثه به ساحت مقدس امام زمان (عج) در حسینیه شهدای اراک را ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6972876 کپی شد مطالب مرتبط اقامه نماز استغاثه به ساحت مقدس امام زمان (عج) در حسینیه شهدای اراک رحیمی: نماز باید محور برنامهریزی و عملکرد مدیران جامعه اسلامی باشد آیت الله دری: ترویج نماز و تقویت معنویت از وظایف مهم حکومت اسلامی است برچسبها اراک نماز امام زمان،حضرت مهدی(عج)
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