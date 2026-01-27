دری: نماز مؤثرترین ابزار مقابله با جنگ شناختی دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجفآبادی پیش از ظهر سه شنبه در آیین اجلاسیه استانی نماز با محوریت خانواده در اراک اظهار کرد: نماز بزرگترین پیوند انسان با خدا، جامعه و حقیقت معرفت است و نقش محوری در ساخت انسان مؤمن، جامعه سالم و تمدن اسلامی دارد.
وی افزود: انسان با پنج نوبت حضور در سرچشمه معنوی، روح و جان خود را از آلودگیهای فکری و اخلاقی تطهیر میکند.
دری نجفآبادی تصریح کرد: نماز انسان را از نگاه مادی، حیوانی و دنیامحور جدا کرده و به نگاه الهی، ولایی و معرفتی میرساند.
وی ادامه داد: این نگاهی است که دنیا را مقدمه آخرت و مرگ را آغاز زندگی حقیقی میداند.
دری نجفآبادی تاکید کرد: انسانی که در مکتب نماز تربیت میشود به مسئولیت اجتماعی، اخلاق، عدالت، ایثار و بندگی خدا پایبند خواهد بود و باعث رشد و بالندگی جامعه خواهد شد.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: جنگ امروز، جنگ شناختی و معرفتی است و این دو جبهه در برابر هم قرار گرفته اند.
وی گفت: این درحالیست که جبهه قرآن، اهلبیت(ع)، ولایت، امامت و شهدا در مقابل، جبهه استکبار، فساد، ظلم، فحشا و طغیان قرار گرفته است.
دری نجفآبادی بیان کرد: پیروزی در این میدان، تنها با تقویت معرفت دینی، ایمان و ارتباط حقیقی با خداوند ممکن است.
وی تصریح کرد: قرآن کریم، پیامبران الهی را الگوی دعوت خانواده به نماز معرفی میکند و این نشاندهنده جایگاه محوری نماز در تربیت دینی خانواده است.
دری نجفآبادی گفت: نهادینه شدن نماز در خانواده، بسیاری از آسیبهای اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی را کاهش داده و جامعه را در مسیر سلامت و تعالی قرار می دهد.
نماینده ولیفقیه در استان مرکزی با اشاره به اهمیت مسجدمحوری در جامعه تاکید کرد: مسجد، محور تربیت دینی، اجتماعی و فرهنگی جامعه اسلامی است.
وی افزود: فراهمسازی زیرساختها و امکانات لازم برای اقامه نماز در مساجد، مدارس، مراکز عمومی و شهرکهای جدید یک ضرورت غیر قابل انکار است.
دری نجفآبادی با تأکید بر مسئولیت همگانی در ترویج فرهنگ نماز تصریح کرد: تمامی دستگاهها، نهادها، خیران و مردم باید برای توسعه زیرساختهای نماز، تقویت فرهنگ اقامه نماز و گسترش معرفت دینی در جامعه نقشآفرینی کنند تا جامعهای ایمانی، اخلاقمحور و مقاوم در برابر هجمههای فرهنگی شکل بگیرد.
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