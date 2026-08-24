خبرگزاری مهر، گروه استانها: مساجد که از دیرباز ستونهای تمدن اسلامی و کانونهای اصلی تعاملات اجتماعی بودهاند، امروز در آستانه بازتعریف نقش خود قرار دارند. فراتر از کارکرد سنتی عبادی، اکنون زمان آن رسیده است که مساجد به نبضهای تپنده محلات تبدیل شوند.
در این راستا، مسئولان فرهنگی استان مرکزی و شهرستان ساوه با تأکید بر پویایی و بهکارگیری فناوریهای نوین، بازگشت نسل جوان به مساجد و تبدیل این اماکن به پایگاههای فعال فرهنگی و اجتماعی را ضروری قلمداد می کنند تا مسجد، بار دیگر در قلب زندگی مردم جاری شود.
مسجد باید به پایگاه خدمترسانی به مردم محله تبدیل شود
مدیر ستاد کانون های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت مساجد در تقویت سرمایه اجتماعی محلات گفت: مسجدی که جمعیت بیشتری دارد، فعالیتهای اجتماعی آن گستردهتر است و مسئولان و اهالی آن همکاری و همدلی بیشتری دارند و میتواند به الگوی موفقی برای سایر مساجد تبدیل شود.
مرتضی انقانی تصریح کرد: مسجد نباید صرفاً محلی برای اقامه نماز باشد، بلکه باید به محل خدمترسانی به مردم تبدیل شود و خدماتی همچون آموزش، حل اختلاف، رشد و تقویت باورهای دینی و فعالیتهای اجتماعی در آن دنبال شود.
وی با تأکید بر ضرورت تکریم مساجد فعال افزود: انتخاب و تجلیل از مساجد برتر، علاوه بر قدردانی از تلاش ارکان مسجد، میتواند الگویی برای سایر مساجد باشد تا با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، ارتباط خود را با مردم محله تقویت کنند.
وی ادامه داد: امیدواریم با گرامیداشت و معرفی فعالیتهای موفق مساجد، مردم بیش از گذشته به این باور برسند که مسجد خانه خودشان است و هیچکس نباید به دلیل حضور افراد یا گروه خاصی، از حضور در مسجد فاصله بگیرد.
مدیر کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی با اشاره به جایگاه مسجد در آموزههای اسلامی گفت: مسجد خانه خداست، بنابراین مسجد باید برای عموم مردم و همه اقشار جامعه محل حضور و مشارکت باشد.
وی گفت: در هفته جهانی مسجد، خانوادهها میتوانند با حضور در مسجد و همراه کردن فرزندان خود، زمینه آشنایی نسل جدید با این پایگاه مهم دینی و اجتماعی را فراهم کنند.
مدیر کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی همچنین بر ضرورت تحول در فعالیتهای مسجد تأکید کرد و افزود: اگر مسجد همگام با تحولات روز جامعه حرکت نکند، بهتدریج منزوی خواهد شد و این مسئله برای جامعه اسلامی مطلوب نیست.
وی تصریح کرد: به طور حتم تحول در مسجد باید مبتنی بر مبانی دینی و اصول صحیح باشد و در کنار استفاده از تجربه پیشکسوتان، باید از دانش و ابزارهای روز نیز بهره گرفت.
وی جوانسازی فعالیتهای مساجد را یکی از راههای مهم پویایی این نهاد دانست و گفت: حضور جوانان در کنار پیشکسوتان میتواند زمینه انتقال تجربه و در عین حال ایجاد نگاههای تازه و خلاقانه در فعالیتهای مسجد را فراهم کند.
مدیر کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی با اشاره به ظرفیت فناوریهای نوین اظهار کرد: بهره گیری از ابزارهای روز و فناوریهایی مانند هوش مصنوعی میتواند به متولیان مساجد در طراحی روشهای خلاقانه برای ارائه برنامهها و ارتباط مؤثرتر با نسل جدید کمک کند.
وی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت دانش روز، آموزش، فناوری و نیروی جوان در کنار تجربه پیشکسوتان، از موضوعاتی است که باید بیش از گذشته مورد توجه متولیان امور مساجد قرار گیرد.
وی درباره تعداد مساجد و کانونهای فرهنگی هنری استان مرکزی نیز اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۶۴۰ کانون فرهنگی هنری مساجد در این استان فعالیت میکنند.
وی گفت: تقویت پیوند مسجد با مردم، حضور نسل جوان و نوجوان، استفاده از ظرفیت خانوادهها و بهرهگیری از دانش و ابزارهای روز میتواند زمینهساز پویایی بیشتر مساجد و تبدیل آنها به پایگاههای واقعی خدمترسانی و پیشرفت محلات باشد.
ثبتنام بیش از ۴ هزار نفر در کانونهای فرهنگی هنری ساوه
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تقویت فعالیتهای فرهنگی، هنری، آموزشی و ورزشی کانونهای فرهنگی هنری، جلسات هماندیشی مدیران کانونها برگزار شده و برنامهریزی برای تشکیل جلسات گروههای سرود و برگزاری مسابقات «مدهامتان» نیز در دستور کار قرار گرفته است.
احمد جوانمرد افزود: بیش از چهار هزار نفر در ۲۵ کانون فرهنگی هنری شهری و ۱۵ کانون روستایی ثبتنام کردهاند و از ظرفیت این کانونها برای اجرای برنامههای متنوع فرهنگی و آموزشی استفاده میشود.
جوانمرد با اشاره به فعالیتهای آموزشی این کانونها گفت: برگزاری کلاسهای قرآن، احکام و تفسیر از جمله برنامههای آموزشی مذهبی است و در بخش هنری نیز کلاسهای نقاشی، خوشنویسی و خیاطی برگزار میشود.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساوه ادامه داد: در بخش آموزشهای علمی نیز کلاسهایی در زمینه رایانه، زبان انگلیسی، ریاضی و سایر آموزشهای مورد نیاز برگزار شده است. همچنین برنامههای ورزشی از جمله استفاده از استخر، تنیس روی میز و فوتبالدستی و نیز فعالیتهای اردویی برای اعضای کانونها پیشبینی شده است.
وی از حمایتهای انجامشده از کانونهای فرهنگی هنری خبر داد و گفت: بیش از ۸۰۰ بلیت رایگان استخر و بیش از ۲۰۰ بلیت سینما در اختیار کانونها قرار گرفته است.
جوانمرد همچنین تصریح کرد: در راستای حمایت از فعالیتهای ورزشی کانونها، هماهنگیهای لازم برای استفاده اعضا از سالن ورزشی فوتسال نیز انجام شده است.
وی با بیان اینکه کلاسهای تابستانی کانونها از پنجم تیرماه آغاز شده است، گفت: این کلاسها و برنامهها تا پایان شهریورماه ادامه خواهد داشت و تلاش میشود اوقات فراغت نوجوانان و جوانان با برنامههای متنوع فرهنگی، هنری، آموزشی و ورزشی غنی شود.
مساجد ساوه سنگر فرهنگی و اجتماعی مردم
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این شهرستان ۲۴۳ مسجد فعال وجود دارد که از این تعداد، اطلاعات ۲۳۰ مسجد در سامانه جامع مساجد کشور (سجم) ثبت شده است.
حجتالله جعفری افزود: با توجه به جایگاه مسجد به عنوان محور فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی محله، تلاش شده است ظرفیت مساجد شهرستان بیش از گذشته در عرصههای مختلف فعال شود و برنامههای فرهنگی و اجتماعی با محوریت مسجد دنبال شود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی ساوه با اشاره به نصب پرچم «خونخواهی رهبر» بر مناره مساجد ساوه تصریح کرد: این اقدام نمادی از اعلام آمادگی و همبستگی مردم و مسجدیان در دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی و تأکید بر جایگاه مسجد به عنوان پایگاه بصیرت و انسجام اجتماعی است.
جعفری ادامه داد: مسجد همواره محل تجمع و همدلی مردم بوده و امروز نیز ائمه جماعات، هیئتهای امنا، بسیجیان و فعالان فرهنگی مساجد میتوانند با برنامهریزی مناسب، این ظرفیت را در مسیر تقویت وحدت و انسجام جامعه به کار گیرند.
وی با اشاره به ضرورت ساماندهی امور مساجد گفت: ثبت اطلاعات مساجد در سامانه جامع مساجد کشور، ساماندهی هیئتهای امنا و مشخص شدن ارکان و مسئولیتهای مسجد از جمله اقداماتی است که در راستای ارتقای مدیریت و فعالیتهای مساجد دنبال میشود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی ساوه تصربح کرد: مساجد شهرستان ظرفیت قابل توجهی برای اجرای برنامههای فرهنگی، اجتماعی، تربیتی و محلهمحور دارند و باید از این ظرفیت برای تقویت ارتباط مسجد با مردم و به ویژه نسل جوان استفاده کرد.
مساجد؛ حلقه اتصال خانواده، مدرسه و جامعه در تربیت نسل جوان
معاون اجرایی و سرگروه آموزشی شهرستان ساوه، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت و جایگاه مساجد در جامعه اظهار کرد: مسجد میتواند محلی برای آموزش، تربیت، همدلی و تقویت ارتباط میان اقشار مختلف جامعه باشد.
سارا خسروی افزود: مساجد بهویژه در حوزه تربیت نسل نوجوان و جوان از ظرفیت بسیار ارزشمندی برخوردار هستند و میتوان با برنامهریزی مناسب، این ظرفیت را در مسیر رشد فکری، فرهنگی و اخلاقی جوانان به کار گرفت.
وی افزود: حضور نوجوانان و جوانان در مسجد باید همراه با ایجاد فضای صمیمی، جذاب و متناسب با نیازهای آنان باشد تا مسجد به عنوان یک پایگاه اثرگذار در زندگی اجتماعی و فرهنگی نسل آینده ایفای نقش کند.
خسروی با بیان اینکه مسجد میتواند حلقه اتصال میان خانواده، مدرسه و جامعه باشد، گفت: برنامههای فرهنگی و آموزشی مساجد در صورتی که با نیازهای روز جامعه هماهنگ شود، میتواند در ارتقای آگاهی، مسئولیتپذیری و مشارکت اجتماعی نوجوانان و جوانان مؤثر باشد.
معاون اجرایی و سرگروه آموزشی شهرستان ساوه ادامه داد: برگزاری کلاسهای آموزشی، برنامههای قرآنی، جلسات فرهنگی و تربیتی، فعالیتهای هنری و ورزشی و همچنین برنامههای مناسب برای اوقات فراغت میتواند زمینه حضور مستمر جوانان در مساجد را فراهم کند.
وی تصریح کرد: یکی از مهمترین موضوعات، ایجاد ارتباط مؤثر میان نسل جوان و فعالان مسجد است. زمانی که نوجوانان احساس کنند مسجد محیطی برای شنیده شدن، یادگیری، رشد و مشارکت آنان است، ارتباط آنها با مسجد عمیقتر و پایدارتر خواهد شد.
خسروی تصربح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند استفاده از ظرفیت مساجد برای تقویت فعالیتهای فرهنگی و تربیتی هستیم و باید تلاش شود این اماکن مقدس علاوه بر کارکرد عبادی، نقش خود را به عنوان پایگاههای فعال فرهنگی و اجتماعی بیش از گذشته ایفا کنند.
وی گفت: سرمایهگذاری فرهنگی بر روی نوجوانان و جوانان، سرمایهگذاری برای آینده جامعه است و مساجد میتوانند در این مسیر نقش محوری و مؤثری داشته باشند.
مسجد؛ پایگاه پیروزی انقلاب و ترویج فرهنگ شیعی
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه هم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه مساجد در پیروزی انقلاب اسلامی و تقویت فرهنگ شیعی اظهار کرد: مسجد در طول تاریخ اسلام همواره یکی از مهمترین پایگاههای دینی، فرهنگی و اجتماعی جامعه اسلامی بوده و در دوران مبارزات انقلاب اسلامی نیز نقش بیبدیلی در سازماندهی و هدایت حرکت مردم ایفا کرد.
مجتبی یوسفیراد افزود: مساجد علاوه بر اینکه محل عبادت و ارتباط معنوی مردم با خداوند هستند، بستری برای تبیین معارف اسلامی، افزایش بصیرت و شکلگیری روحیه همبستگی و مشارکت اجتماعی به شمار میروند.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه با بیان اینکه بخش قابل توجهی از حرکتهای مردمی در دوران انقلاب از مساجد شکل گرفت، گفت: مسجد به عنوان پایگاه ارتباط روحانیون با مردم، نقش مهمی در آگاهیبخشی و تبیین اهداف نهضت امام خمینی(ره) داشت و مردم با حضور در این اماکن مقدس، در جریان مسائل روز قرار میگرفتند و برای مقابله با رژیم پهلوی سازماندهی میشدند.
یوسفیراد ادامه داد: فرهنگ شیعی بر پایه آموزههایی همچون عدالتخواهی، ظلمستیزی، ایثار، شهادت و حمایت از مظلومان شکل گرفته و مسجد یکی از مهمترین بسترهای انتقال و نهادینهسازی این ارزشها در میان نسلهای مختلف است.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به حضور نسل جوان در مساجد تصریح کرد: اکنون مساجد میتوانند با استفاده از ظرفیتهای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی خود، نقش مؤثری در تقویت هویت دینی و انقلابی جوانان داشته باشند.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه اظهار کرد: دانشگاهها و مراکز علمی نیز باید در کنار مساجد و نهادهای فرهنگی برای تقویت هویت دینی و انقلابی نسل جوان همکاری کنند؛ چراکه پیوند علم، معنویت و فرهنگ میتواند زمینهساز تربیت نسلی آگاه، مسئولیتپذیر و متعهد به ارزشهای اسلامی و ملی باشد.
یوسفیراد ادامه داد: حفظ جایگاه مسجد و تقویت فعالیتهای فرهنگی آن، سرمایهگذاری برای آینده جامعه است و باید با برنامهریزی مناسب، زمینه حضور پررنگتر نوجوانان و جوانان در مساجد فراهم شود.
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