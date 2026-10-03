۱۷۰۰ نخبه گیلانی تحت حمایت بنیاد؛ تمرکز بر ماندگاری استعدادها است

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد شیرینی صبح شنبه در نشست با اصحاب رسانه به مناسبت روز ملی نخبگان با اشاره به نقش نیروی انسانی توانمند در توسعه پایدار اظهار کرد: مهم‌ترین ابزار توسعه پایدار، نیروی انسانی کارآمد، دانا، توانمند و علاقه‌مند به کاری است که به او سپرده می‌شود.

وی افزود: نیروی انسانی توانمند حتی در شرایطی که امکانات لازم را در اختیار نداشته باشد، می‌تواند با ابتکار، اندیشه و برنامه‌ریزی ابزار مورد نیاز خود را فراهم کرده و مسیر حل مسائل را دنبال کند.

رویکرد جدید بنیاد؛ تشکیل زنجیره نخبگانی

رئیس بنیاد نخبگان گیلان با بیان اینکه شناسایی و توانمندسازی نیروی انسانی از برنامه‌های اصلی بنیاد ملی نخبگان است، گفت: این برنامه‌ها گروه‌های مختلفی از جمله دانش‌آموزان، دانشجویان، استادان، هنرمندان و صاحبان صنایع را دربرمی‌گیرد و در سال‌های اخیر شناسایی استعدادها در حوزه ورزش نیز مورد توجه قرار گرفته است.

شیرینی با اشاره به تغییر رویکرد بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: در گذشته تمرکز اصلی بر شناسایی و حمایت از افراد بود، اما رویکرد جدید بر ایجاد زنجیره‌ای از افراد توانمند و ظرفیت‌های علمی، دانشگاهی، صنعتی و فناورانه استوار است.

وی تصریح کرد: هدف این است که توانایی افراد و مجموعه‌های مختلف در کنار یکدیگر قرار گیرد تا مسائل با سرعت و دقت بیشتری شناسایی و برای آنها راهکار ارائه شود.

رئیس بنیاد نخبگان گیلان اضافه کرد: از امسال علاوه بر طرح‌های حمایتی از افراد، فعالیت‌های بین‌رشته‌ای و مجموعه‌های مختلف نیز مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

حمایت از ۱۷۰۰ نخبه گیلانی از سال ۱۳۸۹

شیرینی با اشاره به آمار نخبگان تحت حمایت بنیاد در گیلان گفت: از سال ۱۳۸۹ که فعالیت بنیاد ملی نخبگان در استان آغاز شده است، حدود هزار و ۷۰۰ نفر از نخبگان گیلانی تحت حمایت بنیاد قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به تغییر شیوه حمایت از نخبگان اظهار کرد: در سال‌های ابتدایی فعالیت بنیاد، افراد به عنوان عضو بنیاد ملی نخبگان شناخته می‌شدند و کارت عضویت دریافت می‌کردند، اما حدود ۱۰ سال است که این شیوه کنار گذاشته شده و افراد در قالب طرح‌های مختلف تحت حمایت قرار می‌گیرند.

رئیس بنیاد نخبگان گیلان افزود: برای نمونه، یک دانشجو ممکن است برای مدت مشخصی در قالب یک طرح تحت حمایت قرار گیرد و در صورت احراز شرایط نخبگی، حمایت‌ها از وی ادامه پیدا کند.

جذب ۶۲ نخبه در دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی

شیرینی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه جذب نخبگان بیان کرد: از میان مجموعه نخبگان تحت حمایت بنیاد در استان، حدود ۲۱ نفر جذب هیئت علمی دانشگاه‌ها و ۴۱ نفر نیز در دستگاه‌های اجرایی جذب شده‌اند.

وی افزود: در مجموع ۶۲ نفر از نخبگان استان از این مسیر جذب شده‌اند، اما با توجه به ظرفیت نخبگانی گیلان و ظرفیت موجود در دانشگاه‌ها، صنایع و دستگاه‌های اجرایی، این میزان می‌تواند افزایش پیدا کند.

رئیس بنیاد نخبگان گیلان یکی از چالش‌های موجود را آشنا نبودن برخی دستگاه‌ها با ظرفیت‌ها و برنامه‌های بنیاد دانست و گفت: در حال رایزنی و معرفی برنامه‌های بنیاد به سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف هستیم تا زمینه استفاده بیشتر از ظرفیت نخبگان فراهم شود.

تلاش برای ماندگاری نخبگان در گیلان

شیرینی با تأکید بر ضرورت توجه به موضوع ماندگاری نخبگان در استان گفت: تلاش داریم علاوه بر افزایش زمینه‌های جذب، در حوزه نگهداشت نخبگان نیز اقدامات مؤثرتری انجام دهیم.

وی ادامه داد: ظرفیت نخبگانی گیلان در بخش‌های مختلف علمی، دانشگاهی، صنعتی و فناوری قابل توجه است و باید زمینه‌ای فراهم شود تا این ظرفیت در مسیر حل مسائل استان و کشور به کار گرفته شود.

ظرفیت دانشگاه و نخبگان برای حل مسائل شهری و روستایی

رئیس بنیاد نخبگان گیلان از اجرای چند تفاهم‌نامه با مجموعه‌های مختلف خبر داد و اظهار کرد: تفاهم‌نامه‌ای با دانشگاه فرهنگیان به امضا رسیده که بر استفاده از ظرفیت بنیاد برای حمایت از دانشجویان و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت استادان دانشگاه فرهنگیان در اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی بنیاد متمرکز است.

شیرینی درباره تفاهم‌نامه سه‌جانبه بنیاد با دانشگاه گیلان و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور نیز گفت: هدف این تفاهم‌نامه استفاده از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان برای شناسایی و حل مسائل شهری و روستایی است.

وی افزود: این تفاهم‌نامه دو محور مهم دارد که نخست آینده‌پژوهی برای شناسایی مسائل احتمالی آینده و دوم ارائه راهکار برای مسائل موجود در حوزه شهری و روستایی است.

تبدیل ایده نخبگان به محصول

رئیس بنیاد نخبگان گیلان همچنین از برنامه همکاری با پارک علم و فناوری استان خبر داد و گفت: در این همکاری قرار است از ظرفیت پارک علم و فناوری برای تبدیل ایده‌های نخبگان به محصول و همچنین شکل‌گیری واحدهای فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده شود.

وی افزود: هدف این است که نخبگان در این فرآیند نقش‌آفرینی جدی داشته باشند و ایده‌ها و توانمندی‌های آنان در مسیر تولید و حل مسائل واقعی جامعه قرار گیرد.

«هر شهرستان یک تقدیر» برای شناسایی استعدادهای گیلان

شیرینی با اشاره به اجرای طرح «هر شهرستان یک تقدیر» اظهار کرد: این طرح با همکاری فرمانداران شهرستان‌ها در حال اجراست و تاکنون در شهرستان‌های آستارا، لاهیجان و صومعه‌سرا برگزار شده است.

وی افزود: تلاش می‌کنیم این برنامه در سایر شهرستان‌های استان نیز اجرا شود تا ظرفیت‌های نخبگانی در سطح گیلان بهتر شناسایی و معرفی شوند.

رئیس بنیاد نخبگان گیلان همچنین از افتتاح نخستین «اتاق نخبگان» شرق استان در لاهیجان خبر داد و گفت: در این شهرستان تفاهم‌نامه‌ای با فرمانداری منعقد شده و قرار است نخستین طرح همیار صنعت نیز در این منطقه اجرایی شود.

تشکیل شبکه نخبگانی در شهرستان‌ها

شیرینی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در شهرستان آستارا برای تشکیل شبکه نخبگانی بیان کرد: ایجاد شبکه‌های نخبگانی در شهرستان‌ها از برنامه‌های مهم بنیاد است تا نخبگان در نقاط مختلف استان شناسایی شده و از ظرفیت آنها برای حل مسائل استان و کشور استفاده شود.

وی همچنین از برگزاری برنامه‌های مختلف به مناسبت روز ملی نخبگان خبر داد و گفت: دیدار با نماینده ولی‌فقیه در گیلان و امام جمعه رشت، دیدار با استاندار، حضور نخبگان در برنامه‌های صداوسیما، حضور نمایندگان بنیاد در ۱۲ دبیرستان از ۹ شهرستان استان، برگزاری مسابقات دانش‌آموزی، وبینارهای توانمندسازی و دیدار با خانواده یکی از شهدای دانشجو از جمله این برنامه‌ها بوده است.

تأکید بر نقش رسانه‌ها در معرفی نخبگان

رئیس بنیاد نخبگان گیلان با قدردانی از همراهی رسانه‌ها اظهار کرد: اگر رسانه‌ها همراه نباشند، فعالیت‌های بنیاد به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.

شیرینی از برنامه بنیاد برای انتشار یادداشت‌های شخصیت‌های علمی استان به مناسبت روز ملی نخبگان خبر داد و گفت: نخستین یادداشت از سوی رئیس دانشگاه گیلان درباره نقش نخبگان در توسعه و ارتقای آموزش و پژوهش تهیه شده و یادداشت‌های دیگری از رئیس پارک علم و فناوری و دیگر چهره‌های علمی استان نیز منتشر خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت نخبگان در مسیر توسعه استان خاطرنشان کرد: هدف بنیاد این است که توانمندی‌های نخبگان از سطح شناسایی و حمایت فردی فراتر رفته و در قالب شبکه‌ها و مجموعه‌های علمی، فناورانه و اجرایی برای حل مسائل واقعی جامعه به کار گرفته شود.