شیرینی: نخبگان با شناخت خود برای کسب موفقیت هدف گذاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد شیرینی، پیش از ظهر یکشنبه در همایش تجلیل از نخبگان گیلان، با اشاره به سابقه ۴۳ سال حضور خود در دانشگاه به‌عنوان دانشجو و عضو هیئت علمی اظهار کرد: نخبگان برای کنکور تلاش کردند و وقت گذاشتند و نتیجه این تلاش را با کسب رتبه به دست آوردند؛ رتبه‌هایی که حاصل یک رقابت علمی معتبر در کشور است و شایسته تحسین است.

رئیس بنیاد نخبگان استان گیلان، افزود: نخبگان کنکوری دقیقاً در آغاز راه هستند؛ راهی که ساده نیست و خود شما آن را برای خود تعریف کرده‌اید. توقعی که برای خود، خانواده و جامعه ایجاد کرده‌اید، ایجاب می‌کند در این مسیر درست قدم بردارید و ابزار حرکت را به درستی انتخاب کنید.

شیرینی با بیان اینکه این مسیر ابزارهای مختلفی دارد، گفت: یکی از این ابزارها دانش است. خودتان را بشناسید و درباره توانایی‌ها، ظرفیت‌ها و قابلیت‌هایتان شناخت پیدا کنید. با این شناخت، هدف‌گذاری کنید و برای پیمودن مسیر، زاد و توشه مناسب همراه داشته باشید.

رئیس بنیاد نخبگان استان گیلان ادامه داد: درباره همراهانتان نیز شناخت داشته باشید. معتبرترین و مطمئن‌ترین همراهان شما والدینتان هستند؛ کسانی که برای کسب موفقیت شما از همه‌چیز گذشته‌اند. دعای پدر و مادر گنجینه‌ای را می‌گشاید که هیچ‌کس نمی‌تواند آن را باز کند.

وی با اشاره به اهمیت دوستان و همکلاسی‌ها در دوران دانشگاه تصریح کرد: دوستان و همکلاسی‌هایی که در دانشگاه خواهید داشت بسیار مهم هستند. کسانی را انتخاب کنید که بتوانند در این مسیر دست شما را بگیرند و مانع و سد راهتان نباشند؛ کسانی که از موفقیت شما شاد شوند و شما نیز متقابلاً برای موفقیت آنان تلاش کنید.

کلیدواژه «نمی‌دانم» نیز برای موفقیت لازم است.

شیرینی با تأکید بر ضرورت شناخت امکانات گفت: درباره امکانات شناخت داشته باشید و بکوشید توانایی‌های خود را ارتقا دهید. ناتوانی در برقراری ارتباط با دیگران در جامعه یک ضعف است. بهترین بودن باید هدف‌گذاری شما باشد و برای کسب علم، ارتباط مستمر با استادان داشته باشید.

وی با بیان اینکه کلیدواژه «نمی‌دانم» برای موفقیت لازم است گفت: مهم است بدانید تحت سیطره یک خالق هستید. از افتادگی و خضوع نترسید .

رئیس بنیاد نخبگان استان گیلان با قدردانی از افتخار آفرینی کنکوری و نخبگان گیلان گفت:در کشور ما مراکزی وجود دارند که از نخبگان حمایت می‌کنند بویژه نخبگان علمی که در بزرگترین مسابقه علمی موفق شده اند.