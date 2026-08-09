به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد شیرینی ظهر یکشنبه در نشست با اصحاب رسانه، ضمن تبریک روز خبرنگار، با اشاره به اهمیت داده و اطلاعات در دنیای امروز، اظهار کرد: هر کشوری که داده و اطلاعات بیشتری داشته باشد، قدرتمندتر خواهد بود و ابزار افزایش قدرت میتواند در مسیر تقویت چرخه اطلاعات مؤثر باشد.
رئیس بنیاد نخبگان گیلان با بیان اینکه در بنیاد ملی نخبگان، اصحاب رسانه و خبرنگاران از همکاران اصلی محسوب میشوند، تصریح کرد: رسانهها کمک میکنند چرخه اطلاعات در حوزههای فرهنگی افزایش یابد و ارتباط بنیاد با جامعه مخاطب را بسیار مؤثرتر سازند.
وی با اشاره به رشد مخاطبان بنیاد نخبگان در سالهای اخیر، افزود: جامعه مخاطب هرچه اطلاعات بیشتری داشته باشد، گستردهتر به کار خود میرسد و طرحهایی نظیر شهید رضوانی، شهید احمدی روشن و هیئتهای اندیشهورز، گواه این موضوع است.
شیرینی با بیان اینکه برنامههای گذشته فردمحور بوده است، خاطرنشان کرد: رویکرد جدید بنیاد، شناسایی استعداد، حمایت و توانمندسازی و سپس کمک به اثرگذاری اجتماعی نخبگان است و علاوه بر حمایتهای فردی، حمایتهای جدیتری نیز در دستور کار قرار دارد تا محصول اثربخشی نخبگان در حل مسائل اجتماعی، رشد چرخه را تسریع کند.
نقش علم و فناوری و ضرورت همراهی رسانه
رئیس بنیاد نخبگان گیلان با اشاره به نقش علم، فناوری و خلاقیت در شکلگیری خروجیها، گفت: محصولی که تولید میکنیم با حمایت نخبگان شکل میگیرد و این خروجیها نیاز به هدایت دارند تا اثربخشی داشته باشند؛ بنابراین قطعاً به کمک رسانه نیاز داریم تا همسو و همجهت با نهادهای مختلف، این چرخه را تکمیل کنند.
وی با تأکید بر مسئولیت بنیاد در قبال اثرگذاری انسانها، افزود: نخبگانی که شناسایی و تأیید میشوند، باید از ظرفیت آنان برای حل مشکلات کشور استفاده کنیم و شناسایی در اولویت است و در ذیل آن، برنامههای ارتباطگیری مهم تلقی میشود.
اجرای طرح «مدرسه خلاق» و تکریم نخبگان در شهرستانها
شیرینی از تشکیل «مدرسه خلاق» در شهرستانهای لنگرود، بندر انزلی و کوچصفهان با هدف شناسایی استعدادهای علمی خبر داد و گفت: همچنین طرح تکریم نخبگان در شهرستانها با هدف گسترش فرهنگ تقدیر در استان آغاز شده و خوشبختانه در آستارا اجرا شده و قرار است در سایر شهرستانها نیز ادامه یابد.
وی در خصوص مسکن نخبگان نیز اظهار داشت: مسکن نخبگان از مصوبات هیئت دولت است و فرایند ثبتنام و تقاضا طی شده و بر اساس امتیازبندی و مشمول واقع شدن، مراحل بعدی انجام خواهد شد.
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