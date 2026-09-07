مسچیان: نخبگان باید در خط مقدم حل مسائل لاهیجان قرار گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک فرماندار لاهیجان با رئیس بنیاد نخبگان استان گیلان، جمعی از رؤسای دستگاههای اجرایی و خبرنگاران ظهر دوشنبه در دفتر فرماندار لاهیجان برگزار شد و در پایان این نشست، تفاهمنامه همکاری میان فرمانداری و بنیاد ملی نخبگان به امضا رسید.
فرماندار لاهیجان در این نشست با اشاره به پیشینه علمی، فرهنگی و تاریخی این شهرستان اظهار کرد: لاهیجان سرزمین مفاخر، مشاهیر و فرزانگانی است که در دورههای مختلف نقش مهمی در عرصههای علمی، فرهنگی و اجتماعی داشتهاند و امروز نیز از ظرفیت ارزشمند انسانی و علمی برای حرکت در مسیر توسعه برخوردار است.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از نگاه علمی در تصمیمسازیها و برنامهریزیهای شهرستان افزود: هرجا امور بر پایه دانش، تخصص و کار کارشناسی پیش برود، مسیر درستتر و نتایج ماندگارتری حاصل خواهد شد و از این رو باید از ظرفیت دانشگاهها، مراکز علمی، نخبگان و صاحبان اندیشه در تصمیمگیری و حل مسائل شهرستان به شکل جدی استفاده کرد.
فرماندار لاهیجان با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در بهرهگیری از توان علمی و تخصصی کشور تصریح کرد: نگاه دولت و رئیسجمهور به استفاده از ظرفیت علم و نخبگان، رویکردی عملیاتی و جدی است و این نگاه باید در سطح شهرستانها نیز به برنامه و اقدام تبدیل شود.
وی با بیان اینکه بسیاری از مسائل لاهیجان نیازمند راهکارهای علمی و تخصصی است، ادامه داد: موضوعاتی از جمله دفع آبهای سطحی، ترافیک، مسائل شهری و دیگر نیازهای توسعهای شهرستان میتواند با بهرهگیری از ظرفیت نخبگان و متخصصان، دقیقتر بررسی و برای آنها راهکارهای اثربخشتری ارائه شود.
ایجاد شبکه میان نخبگان و دستگاههای اجرایی
فرماندار لاهیجان با تأکید بر نقش فرمانداری در ایجاد ارتباط میان نخبگان و دستگاههای اجرایی گفت: فرمانداری به عنوان نماینده دولت، زمینه ایجاد ارتباط مؤثر میان نخبگان و مجموعههای اجرایی را فراهم میکند و باید شبکهای پویا میان نخبگان، دانشگاهها، مراکز علمی و دستگاههای اجرایی شکل گیرد.
وی افزود: در این شبکه باید ایدهها و ظرفیتهای موجود شناسایی، گردآوری و پرورش یافته و در نهایت در حوزههای کاربردی و برای حل مسائل واقعی شهرستان مورد استفاده قرار گیرند.
فرماندار لاهیجان وجود دانشگاهها و مراکز علمی متعدد در شهرستان و شرق گیلان را یک فرصت ارزشمند دانست و خاطرنشان کرد: لاهیجان از زیرساختهای مناسبی برای تقویت ارتباط میان علم، صنعت و مدیریت اجرایی برخوردار است و باید این ظرفیتها در قالب یک نقشه راه مشخص و هدفمند به یکدیگر متصل شوند.
ظرفیت ناحیه صنعتی تموشل برای فعالیتهای دانشبنیان
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی و صنعتی لاهیجان اظهار کرد: این شهرستان از جایگاه قابل توجهی در اقتصاد و ارزآوری استان برخوردار است و ظرفیت شهرکها و نواحی صنعتی، بهویژه ناحیه صنعتی تموشل، میتواند با رویکردی دانشبنیان و هدفمند به بستری برای توسعه فعالیتهای علمی، فناورانه و تولیدی تبدیل شود.
فرماندار لاهیجان ادامه داد: با همراهی و حمایت مسئولان و بهویژه نماینده مردم شهرستانهای لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی، فرصت مناسبی برای جذب ایدهها، استفاده از توان نخبگان و هدایت ظرفیتهای علمی به سمت مسائل و نیازهای واقعی شهرستان فراهم شده است.
بنیاد نخبگان به دنبال تقویت شبکه نخبگانی گیلان است
رئیس بنیاد نخبگان استان گیلان نیز در این نشست با اشاره به ظرفیتهای علمی و انسانی شهرستان لاهیجان اظهار کرد: گسترش چتر حمایتی، تکمیل و تقویت شبکه نخبگانی، شناسایی استعدادها و ظرفیتهای علمی و افزایش دامنه ارتباط نخبگان با بخشهای مختلف جامعه از برنامههای اصلی بنیاد ملی نخبگان است.
وی افزود: ایجاد ارتباط مؤثر و سازمانیافته میان نخبگان، مدیران اجرایی، دانشگاهها و مجموعههای تخصصی میتواند مسیر حل مسائل و چالشها را کوتاهتر کرده و زمینه دستیابی سریعتر به اهداف توسعهای را فراهم کند.
در پایان این نشست، تفاهمنامه همکاری میان فرمانداری شهرستان لاهیجان و بنیاد ملی نخبگان با هدف شناسایی، حمایت و بهرهگیری از ظرفیت نخبگان و استعدادهای برتر در مسیر توسعه و حل مسائل شهرستان منعقد شد.
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