آقایی: حمایت از نخبگان مسئولیت مشترک دستگاه‌ های اجرایی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آقایی صبح یکشنبه در همایش تجلیل از نخبگان گیلان در رشت، با تبریک موفقیت نخبگان کنکوری و قدردانی از تلاش‌های آنان اظهار کرد: نخبگان مایه افتخار استان هستند و کسانی که با اندیشه، خرد و آموزش، زمینه‌ساز رشد فکری و اجتماعی نسل جوان می‌شوند، شایسته قدردانی هستند.

وی با بیان اینکه نخبگان کنکوری با موفقیت خود برای گیلان افتخارآفرینی کردند، افزود: در آینده‌ای نزدیک، پزشکان، مدیران و وزیران کشور از میان همین جوانان برخواهند خاست و این سرمایه‌های انسانی نقش مهمی در پیشرفت استان و کشور ایفا خواهند کرد.

حمایت از نخبگان در کنار صیانت از حقوق عامه

رئیس کل بازرسی استان گیلان با اشاره به مأموریت‌های سازمان بازرسی در چارچوب قانون اساسی بیان کرد: این سازمان در کنار سایر دستگاه‌ها وظیفه دارد از مدیران صیانت کند، از حقوق عامه و حقوق شهروندی پاسداری داشته باشد و از سرمایه‌گذاران خوش‌نام حمایت کند تا زمینه اشتغال، توسعه و پیشرفت استان و کشور فراهم شود.

آقایی با تأکید بر اینکه حمایت از نخبگان نیز بخشی از مسئولیت اجتماعی دستگاه‌هاست، گفت: جوانانی که با تلاش علمی خود افتخارآفرینی می‌کنند و در جامعه شور و امید می‌آفرینند، شایسته حمایت و قدردانی هستند و باید مسیر رشد و شکوفایی آنان هموار شود.

وی با اشاره به نقش خانواده‌ها و معلمان در موفقیت نخبگان تصریح کرد: موفقیت علمی تنها حاصل تلاش فردی نیست، بلکه حمایت و صبوری والدین، تلاش معلمان و همراهی دوستان نیز در دستیابی به این موفقیت نقش دارد.

موفقیت نخبگان حاصل اراده، تلاش و حمایت خانواده‌هاست

رئیس کل بازرسی استان گیلان با بیان اینکه موفقیت و پیروزی اتفاقی به دست نمی‌آید، اظهار کرد: اراده، همت بلند، اعتمادبه‌نفس، صبوری و توکل به خدا از عوامل دستیابی به موفقیت هستند و در کنار این ویژگی‌ها، حمایت والدین و راهنمایی‌های دلسوزانه معلمان نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

آقایی با تأکید بر جایگاه والای معلمان در تربیت نسل آینده، به سخنی منسوب به امیرالمؤمنین علی(ع) درباره احترام به پدر و معلم اشاره کرد و افزود: این نگاه بیانگر منزلت و جایگاه ارزشمند معلم در مسیر پرورش و تربیت انسان است.

وی خطاب به نخبگان خاطرنشان کرد: شما باید قدر توانمندی‌ها و فرصت‌هایی را که در اختیارتان قرار گرفته است، بدانید و با عملکرد و دستاوردهای خود، قدردان زحمات پدران، مادران و معلمانتان باشید.

رئیس کل بازرسی استان گیلان با اشاره به ورود نخبگان به مرحله جدیدی از زندگی علمی گفت: از امروز جامعه روی شما حساب باز کرده است و دانشگاه افق‌های تازه‌ای پیش رویتان می‌گشاید و فرصت‌ها و امکانات جدیدی در اختیارتان قرار می‌دهد؛ بنابراین باید از این فرصت‌ها به بهترین شکل استفاده کنید.

از مردم فاصله نگیرید و فروتن بمانید

وی با تأکید بر ضرورت حفظ تواضع و ارتباط با جامعه، خطاب به نخبگان گفت: از توانمندی‌های خود استفاده کنید، بهترین فرصت‌ها را برگزینید و در عین پیشرفت علمی و اجتماعی، از مردم فاصله نگیرید؛ چراکه حسن شهرت و نیک‌نامی انسان به نگاه و قضاوت مردم بازمی‌گردد.

آقایی با بیان اینکه ارزش انسان به موقعیت اجتماعی، ظاهر، لباس یا ثروت نیست، افزود: ارزش واقعی انسان به دانایی، خرد و وجود اوست و انسانیت در خضوع، خشوع و تواضع معنا پیدا می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت احترام به مردم و حفظ پیوند با جامعه اظهار کرد: از متن جامعه جدا نشوید، انسانیت را فراموش نکنید و به دانسته‌های خود مغرور نشوید؛ بلکه شایستگی‌ها و رفتار درست را معیار ارزشمندی خود قرار دهید.

رئیس کل بازرسی استان گیلان در پایان با تأکید بر اهمیت پایبندی به حقیقت و وجدان اخلاقی گفت: در مواجهه با منافع خود و دیگران، حقیقت را بیان کنید، وجدان بیدار خود را زنده نگه دارید و به‌گونه‌ای زندگی کنید که اثر و یادگاری ماندگار از خود بر جای بگذارید.