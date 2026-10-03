به گزارش خبرنگار مهر، احسان جمالی امروز ۱۱ مهر در نشست خبری در محل سازمان سنجش آموزش کشور افزود: امسال نمره کل سوابق تحصیلی از طریق آموزش و پرورش در اختیار سازمان سنجش قرار گفت. در کنکور ۱۴۰۵ میزان سوابق تحصیلی ۶۰ درصد و نمره کنکور ۴۰ درصد تاثیر داشت. برخلاف سنوات سال های گذشته و به دلیل شرایط جنگ در کشور و براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی آزمون اختصاصی فرهنگیان همزمان با کنکور سراسری ۱۴۰۵ برگزار شد و داوطلبان آزمون فرهنگیان دو کارنامه مشاهده می کنند.

وی افزود: در آزمون پذیرش دانشجو - معلم سه نمره شامل نمره کنکور، نمره آزمون فرهنگیان و نمره سوابق تحصیلی وجود دارد و تمامی افراد که مجاز به انتخاب رشته شده اند باید نمره ۵۰۰۰ هزار در کنکور و آزمون فرهنگیان را داشته باشند که حدود ۱۴۰ هزار نفر مجاز شده اند. پیش از این داوطلبان آزمون فرهنگیان در سنوات قبل سوابق تحصیلی نداشتند اما اکنون نمره های آنها وجود دارد و ۱۵ درصد کنکور، ۵۰ درصد سوابق تحصیلی، ارزیابی شایستگی معلمی، ۱۵ درصد دو درس مرتبط با تربیت معلم تاثیر دارند.

معاون فنی سازمان سنجش یادآور شد: داوطلبان باید به نمره ها و رتبه هایی که در کارنامه آنها درج شده است توجه کنند. برخلاف سنوات قبل، کسانی که در آزمون سراسری و آزمون فرهنگیان شرکت کرده اند در یک فرم واحد انتخاب رشته می کنند.

ظرفیت رشته های علوم پزشکی افزایش ندارد

وی درباره ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی گفت: حدود ۲۵ درصد ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی به نیمسال ۱۴۰۶ منتقل شده است و مابقی ظرفیت در نیمسال های اول و دوم ۱۴۰۵ پذیرش می شوند. دانشگاه آزاد اسلامی هنوز نکته ای به سازمان سنجش در این زمینه اعلام نکرده است. افزایش ظرفیت رشته های علوم پزشکی نسبت به سال ۱۴۰۴ صورت نگرفته است.

اختصاص ظرفیت بومی به بخشی از رشته های پیراپزشکی

جمالی درباره ظرفیت رشته های پیراپزشکی گفت: امسال شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه ای به وزارت بهداشت اجازه داده است بخشی از رشته های پیراپزشکی خود را با توجه به نیازهای استان ها به صورت گزینش بومی انجام دهد و این افراد تعهد می دهند که به میزان دو برابر مدت تحصیل در آن محلی که وزارت بهداشت اعلام می کند ادامه تحصیل دهند. در این بخش ظرفیت عادی و ظرفیت خاص استانی خواهند داشت.

پس از ۲۷ سال دوباره بخشی از پذیرش دانشجو در دانشگاه های افسری از طریق کنکور صورت می گیرد

وی درباره رشته های دانشگاه افسری گفت: پس از ۲۷ سال دوباره بخشی از پذیرش دانشجو در دانشگاه های افسری از طریق کنکور صورت می گیرد. پذیرش در رشته های مهندسی و رشته های خاص و پرطرفدار صورت می گیرد. شرایط خاص آن دانشگاه ها از جمله دانشگاه افسری امام علی (ع)، هوایی خاتم الانبیا، شهید ستاری، نیروی دریایی امام خمینی نوشهر همزمان با سایر ضوابط پذیرش اعلام می شود.

معاون فنی سازمان سنجش اظهار کرد: بعد از انتخاب رشته و اعلام نتایج نهایی، داوطلبان توجه داشته باشند که امکان تغییر، جابجایی، حذف و یا درخواست های دیگر وجود ندارد. ترم تحصیلی با تاخیر شروع می شود و امکان تغییر وجود ندارد. در زمان انتخاب رشته فرصت هایی برای ویرایش داده می شود و دقیق ویرایش انجام دهند. داوطلبان برای انتخاب رشته های شهریه ای به میزان هزینه ها توجه کنند.

نحوه اعمال سهمیه جنگ در کنکور ۱۴۰۵

جمالی درباره سهمیه جنگ گفت: سهمیه جنگ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش بینی کرده است به این ترتیب است که اگر فردی مشمول سهمیه ایثارگری است که همان سهمیه ها برای فرد اعمال می شود. سهمیه جنگ برای جنگ های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه مربوط به داوطلبان آزاد است که شرایط ایثارگری را ندارند اما محل سکونت آنها در جریان دو جنگ اخیر تخریب شده است. این افراد به حسب مورد باید شهرداری در کلان شهر و به بنیاد مسکن محل زندگی خود مراجعه کنند. ویژگی این سهمیه همانند سهمیه ایثارگران ۵ درصد خواهد بود. هر چند دو سال اعتبار دارد اما اگر از این سهمیه استفاده کنند و روزانه قبول شوند و به دانشگاه نروند دیگر سال بعد آن نمی توانند استفاده کنند. در همه رشته ها هم اعمال می شود.