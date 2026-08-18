کارنامه علمی آزمون دستیاری منتشر شد/ زمان انتخاب رشته اعلام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کارنامه علمی پنجاه و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی بالینی هم‌اکنون در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی دسترس داوطلبان قرار گرفته است و نتایج اولیه آزمون از طریق سامانه قابل دریافت است.

براساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی زمان آغاز فرایند انتخاب رشته و انتشار دفترچه مربوطه متعاقباً اعلام خواهد شد.

پنجاه و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی بالینی در تاریخ یکم مردادماه ۱۴۰۵ به صورت همزمان برگزار شد و پس از اعلام انتشار کلید اولیه، اعتراض و پیشنهادهای داوطلبان درباره سؤالات آزمون ثبت شد.

پس از بررسی اعتراضات، کارنامه نهایی داوطلبان از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی در تاریخ ۲۴ مردادماه ۱۴۰۵ منتشر و در دسترس شرکت‌کنندگان قرار گرفت. داوطلبانی که حداقل ۱۵۰ نمره از مجموع ۶۰۰ نمره را کسب کردند، مجاز به انتخاب رشته هستند.

پذیرش نهایی نیز بر اساس نمره کل تراز شده هر رشته، اولویت انتخاب رشته‌محل و مطابق ضوابط شورای آموزش پزشکی و تخصصی انجام خواهد شد و عدم انتخاب رشته در زمان مقرر به منزله انصراف از پذیرش تلقی می‌شود.همچنین داوطلبانی که سهمیه رزمندگان و ایثارگران آنها مورد تأیید قرار نگرفته است، باید با مراجعه به ارگان مرکزی مربوطه، نامه تأییدیه را دریافت و در بخش مدارک خود بارگذاری کنند.

پنجاه و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی بالینی در تاریخ یکم مردادماه ۱۴۰۵ به صورت همزمان برگزار شد. در این آزمون ۱۷ هزار و ۲۷۷ داوطلب ثبت نام کرده بودند.