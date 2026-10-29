ظرفیت پذیرش پزشکی و دندانپزشکی در سال ۱۴۰۶ تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر غلامرضا بصیرنیا، دبیر شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تشکیل جلسه ۵۹۹ این شورا گفت: در این جلسه که با حضور اعضای این شورا برگزار شد؛ ماده واحده ساماندهی ظرفیت پذیرش پزشکی و دندانپزشکی عمومی در سال ۱۴۰۶ و برخی مناسبت های نامگذاری تقویم، طرح و تصویب شد.

بصیرنیا با اشاره به مصوبات قبلی شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی عمومی از سال ۱۴۰۰ به این سو افزود: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان سنجش آموزش کشور، سازمان نظام پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی؛ آمار و ارقام مستند خود را در این خصوص به دبیرخانه ارائه کرده بودند.

وی افزود: در این جلسه؛ گزارش مفصلی از اهداف سیاستی شورای عالی در تأمین پزشک و داندانپزشک مورد نیاز کشور در مناطق محروم و کم برخودار و آماده سازی نظام سلامت برای مواجهه با پدیده سالمندی و نیز میزان پذیرش دانشجو در دو رشته مذکور بین سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۵ به منظور دستیابی به سرانه ۲۰ پزشک به ازاء هر صد هزار نفر در سال ۱۴۱۰ و ۷۰ دندانپزشک به ازاء هر صد هزار نفر در سال ۱۴۱۵ و نیز وضعیت موجود پزشک و دندانپزشک در سطح کشور و استان ها و مقایسه آن با سایر کشور از سوی دبیرخانه شورا و وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی ارائه شد.

دبیر شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تصمیم جلسه تصریح کرد: شورا ضمن تأیید اجرای مصوبات قبلی در خصوص افزایش سالانه ۲۰ درصد ظرفیت پزشکی عمومی و نیز افزایش سالانه ظرفیت دندانپزشکی عمومی به صورت پلکانی تا سال ۱۴۰۵، به منظور اجرای نیاز محور مصوبات این شورا و قانون برنامه هفتم پیشرفت، صیانت از کیفیت آموزش پزشکی و رعایت ظرفیت استاندارد آموزشی و با امعان نظر به شرایط خاص کشور، مقرر کرد ظرفیت پذیرش دو رشته پزشکی و دندانپزشکی عمومی مندرج در دفترچه آزمون سراسری سال ۱۴۰۶؛ کماکان مطابق ظرفیت پذیرش کل این دو رشته در دفترچه آزمون سراسری سال ۱۴۰۵، با کسر ظرفیت منتقل شده از سال ۱۴۰۵ به مهر سال ۱۴۰۶، تعیین و با توجه به احتساب ۳۰ ‌درصد از ظرفیت پذیرش سال ۱۴۰۶ برای پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری ۱۴۰۵، اختلاف ظرفیت احتساب شده، برای آزمون سال ۱۴۰۶ از طریق افزایش ظرفیت پذیرش سایر رشته‌های گروه پزشکی متناسب با نیاز نظام سلامت جبران شود.

بصیرنیا افزود: مقرر شد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت شش‌ماه برنامه خود برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز رشته‌های علوم پزشکی در مناطق محروم کشور را، با تأکید بر بومی‌گزینی در آزمون سراسری و حمایت مالی از خدمت دانش‌آموختگان این رشته‌ها در مناطق محروم به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کند. همچنین؛ به این وزارت مأموریت داده شد در چارچوب قوانین، بسته سیاست‌های مکمل شامل ایجاد مسیرهای جذاب برای استعدادهای برتر در رشته‌های راهبردی، پیشنهاد اصلاحات لازم در سهمیه‌ها با تأکید بر بومی‌گزینی در همه رشته‌های موردنیاز نظام سلامت و اصلاح کوریکولوم و روش‌های آموزشی با هدف افزایش بهره‌وری ظرفیت موجود را تهیه و حسب مورد به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد کند.